Как на Украине прошли похороны Олега Царева

Олега Царева хоронили раз десять. В этот раз проводы также оказались неудачными, хотя украинские СМИ и поспешили сообщить о смерти председателя парламента Новороссии.

Сообщения о смерти известного политика появились утром 8 августа – их тиражировали одно за другим украинские издания. А девушка с украинского телеканала в разговоре с Царевым попросила его подтвердить факт смерти.

"Меня хоронят примерно раз в полгода, а в 2014 году — раз в месяц. Сегодня день начался с того, что позвонил украинский телеканал. Девушка радостным голосом спросила, кто у телефона. Я представился. Мне говорят: "Тогда мы просим подтвердить или опровергнуть факт Вашей смерти", - рассказал политик.

Собеседнице Царев ответил, что все еще жив, хоть его периодически и пытаются похоронить. Он уже привык к подобным сообщениям и относится к этому с юмором.

Олег Царев родился в 1970 году в Днепропетровске. Был народным депутатом Украины нескольких созывов. В седьмом созыве Рады занимал должность заместителя главы фракции Партии регионов. После начала вооруженного конфликта на востоке Украины перешел на сторону ополченцев. Сейчас Царев – председатель парламента Новороссии.

Публикация от Oleg Tsarov/Олег Царев (@oleg_tsarov) 20 Окт 2017 в 11:53 PDT

"Думаю, все дело в том, что меня очень сильно ненавидят. В свое время я стоял во главе тех, кто выступал против действующей власти, и для многих моих врагов на Украине я остался символом сопротивления", – заявил политик в интервью РИА ФАН.

Он отметил, что украинцы оказались в сложной ситуации. Люди бегут за границу, так как в стране падают зарплаты, а у многих вообще нет работы. В Римской империи в таких случаях, по словам Царева, спасали зрелища. Вероятно, следуя этому примеру, Киев то и дело устраивает представления.