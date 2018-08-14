Что известно о новом муже красавицы Натальи Поклонской
Подтверждения появившейся накануне информации о свадьбе Натальи Поклонской пока только косвенные. Официальных заявления пока не последовало. Однако известно, что на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутата Андрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковного развенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли.
13 августа СМИ сообщили что, 38-летняя зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции сыграла свадьбу с руководителем аппарата Уполномоченного по правам человека в России Иван Соловьевым. Избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он доктор юридических наук и тоже из силовых структур: одно время работал старшим следователем по особо важным делам Следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.
В 2017 году Соловьев еще состоял в браке. В его декларации о доходах за 2017 год указана жена и четверо детей. Все они обеспечены недвижимостью. Соловьев также задекларировал два земельных участка, две квартиры и три машиноместа. Годовой доход будущего жениха составил около трех миллионов.
Наталья Поклонская о своей личной жизни никогда особо не распространялась. Тем не менее, как-то ответила на вопрос, каким она представляет себе идеального мужчину. Поклонская заявила, что он должен быть защитником, понимать слова "честь" и "достоинство" – в том числе и применительно к родине, напоминает "МК".
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