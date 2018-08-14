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Общество

Раскрыта главная интрига свадьбы Поклонской с Соловьевым

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Церемония бракосочетания депутата Госдумы Натальи Поклонской состоялась три недели назад, но только сейчас сведения об этом просочились в СМИ. Экс-прокурор Крыма хотела избежать лишнего внимания, заверяют источники в ее окружении.
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Брак 38-летней Натальи Поклонской и 47-летнего начальника аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева был зарегистрирован в Симферополе. Церемония прошла в ЗАГСе при Доме культуры профсоюзов. Как отметил источник, обращаться в Центральный дворец бракосочетаний Поклонская не пожелала, чтобы не привлекать внимания.

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Своего духовного наставника – отца Сергия – депутат Госдумы на свадьбу не пригласила. Как отмечают знакомые с ситуацией люди, для этого есть причины. После скандала с фильмом "Матильда" у Поклонской произошли изменения, сообщили в окружении зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Отмечается, что в последнее время депутат стала реже бывать в Екатеринбурге и видеться с отцом Сергием. Раньше духовный наставник оказывал на Поклонскую большое влияние. При этом следует учесть, что отец Сергий – основатель движения царебожников. Его участники убеждены в особой священной роли убитого Николая II.

Отметим, что СМИ сообщают о свадьбе бывшего прокурора Крыма со ссылкой на окружение Поклонской. Официального подтверждения информации до сих пор нет, подчеркивает ТАСС.

Как писали Dni.Ru, на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутата Андрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковного развенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли. 

Новому избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он доктор юридических наук и тоже из силовых структур. Одно время работал старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.

Автор: Андрей Евлампиев14 августа 2018, 14:55
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