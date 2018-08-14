Раскрыта главная интрига свадьбы Поклонской с Соловьевым
Брак 38-летней Натальи Поклонской и 47-летнего начальника аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева был зарегистрирован в Симферополе. Церемония прошла в ЗАГСе при Доме культуры профсоюзов. Как отметил источник, обращаться в Центральный дворец бракосочетаний Поклонская не пожелала, чтобы не привлекать внимания.
Своего духовного наставника – отца Сергия – депутат Госдумы на свадьбу не пригласила. Как отмечают знакомые с ситуацией люди, для этого есть причины. После скандала с фильмом "Матильда" у Поклонской произошли изменения, сообщили в окружении зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Отмечается, что в последнее время депутат стала реже бывать в Екатеринбурге и видеться с отцом Сергием. Раньше духовный наставник оказывал на Поклонскую большое влияние. При этом следует учесть, что отец Сергий – основатель движения царебожников. Его участники убеждены в особой священной роли убитого Николая II.
Отметим, что СМИ сообщают о свадьбе бывшего прокурора Крыма со ссылкой на окружение Поклонской. Официального подтверждения информации до сих пор нет, подчеркивает ТАСС.
Наталья #Поклонская вышла замуж – СМИ: https://t.co/J7cHODAFRV— РИА Новости Крым (@RiaCrimea) 13 августа 2018 г.
Как писали Dni.Ru, на днях на Урал приезжал бывший возлюбленный красавицы-депутата Андрей Красильников: предполагается, что он решал вопрос церковного развенчания. В официальном браке Поклонская и Красильников не состояли.
Новому избраннику экс-прокурора Крыма 47 лет, он доктор юридических наук и тоже из силовых структур. Одно время работал старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции.
Коллеги считали его незаменимым
Алла Борисовна сильно изменилась
Иск, который подала артистка к мужу, потряс дерзостью
Поклонники не узнали Примадонну