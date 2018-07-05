Мощный залп Скрипалями по России потерпел фиаско
Состояние пациентов оценивается как критическое. Глава контртеррористического подразделения Скотленд‐Ярда заявил, что они пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено, проводится расследование.
"Сегодня контртеррористическое подразделение полиции подтвердило, что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом "Новичок", – приводит сообщение британского ведомства телеканал "360". Стражи порядка заверили, что при расследовании инцидента будут сотрудничать с широким кругом партнеров.
Эймсбери находится в десяти километрах от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипали. Скотленд-Ярд предположил, что второе ЧП носит "российский след".
Is it #Novichok is it back, is it, is it the #Russians because #England have reached the #WorldCup2018 quarter finals, is it, is it, hope those Police people are taking precautions cus those deadly nerve agents are errrm.......deadly, unless you’re a #Skripal of course #Skripal2 pic.twitter.com/tg1tbzgY6k— OneTenTwelve (@OneTenTwelve) 4 июля 2018 г.
В свою очередь член Совета Федерации Алексей Пушков назвал произошедшее 30 июня "мощным ударом по делу Скрипалей". "Солсбери выглядит как проклятое место: еще двое отравились неизвестным веществом. Повторно о "руке Москвы" говорить просто смешно", – написал Пушков в своем Twitter. Он добавил, что "что-то не так в самом королевстве".
С Пушковым согласен и зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он уверен, что инцидент доказывает отсутствие "российского следа" в деле Скрипалей. По мнению Швыткина, ЧП стало следствием внутренних недоработок британской стороны.
"Утечки
соответствующих веществ как раз происходят в Великобритании. И попытка
переложить ответственность с больной головы на здоровую, на внешнюю сторону, она провалилась", – цитирует эксперта "Газета.ru".
Телеведущая обратилась к общественности
Артистку заподозрили в отречении от веры
Незаконный сын артиста Тимур Еремеев был очень удивлен
Наиболее вероятная причина смерти экс-звезды телешоу – передозировка