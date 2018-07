Мощный залп Скрипалями по России потерпел фиаско

Состояние пациентов оценивается как критическое. Глава контртеррористического подразделения Скотленд‐Ярда заявил, что они пострадали от того же вещества, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль с дочерью Юлией. Уголовное дело по факту произошедшего пока не возбуждено, проводится расследование.

"Сегодня контртеррористическое подразделение полиции подтвердило, что два человека пострадали от соприкосновения с нервно-паралитическим веществом "Новичок", – приводит сообщение британского ведомства телеканал "360". Стражи порядка заверили, что при расследовании инцидента будут сотрудничать с широким кругом партнеров.

Эймсбери находится в десяти километрах от Солсбери, где 4 марта были отравлены Скрипали. Скотленд-Ярд предположил, что второе ЧП носит "российский след".

Is it #Novichok is it back, is it, is it the #Russians because #England have reached the #WorldCup2018 quarter finals, is it, is it, hope those Police people are taking precautions cus those deadly nerve agents are errrm.......deadly, unless you’re a #Skripal of course #Skripal2 pic.twitter.com/tg1tbzgY6k