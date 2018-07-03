Не прошло и года: Лондон нашел виновных в отравлении Скрипаля
Имена преступников лондонские правоохранители не назвали. При этом источник в Скотленд-Ярде отметил, что они покинули Великобританию в течение суток после случившегося.
Предполагается, что злоумышленники находятся на территории России, сообщает "Газета.ru". В отношении них уже возбуждено уголовное дело. Вместе с тем в Лондоне признали, что привлечь к ответственности преступников будет нелегко.
С официальными комментариями Скотленд-Ярд пока не спешит – заявление будет сделано в ближайшие дни. Несмотря на то что принципиально новой информации источник не сообщил, в Великобритании считают это "большим прорывом", передает РИА ФАН.
Ранее британские специалисты огласили очередную нелепую причину, по которой Сергей и Юлия Скрипаль избежали смерти. Спастись им якобы помогла детская привычка мыть руки.
Напомним, что Лондон обвиняет Москву в отравлении Скрипалей нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", разрабатывавшимся в СССР в военных целях. Кремль обвинения отвергает. Место происхождения химиката установить так и не удалось.
Отец и дочь провели в больнице несколько недель. 33-летняя Юлия выписалась 9 апреля, а 66-летний Сергей – 18 мая.
Телеведущий опубликовал новый снимок Примадонны
Матильда оказалась королевой оральных ласк
Актриса ответила на все наболевшие вопросы
Балерина приехала к Мише