Британцы засомневались в вине России в отравлении Скрипалей

Жители Солсбери разочаровались в версии британских властей о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Неожиданное заявление сделала соседка Скрипаля, 45-летняя Лиза Кэри.



Женщина уверена, что президент России Владимир Путин "никогда бы не стал заказывать убийство" накануне выборов и чемпионата мира. Жительница Солсбери уверена, что наша страна не имела мотива для организации отравления семьи Скрипалей.

"Путин не глупый человек", – приводит слова Кэри The New York Times. "Если бы он хотел кого-то убить, то они были бы уже мертвы. Кто-то его подставил", - заявила женщина. Отмечается, что такое же скептическое отношение к делу Скрипалей и у других жителей Солсбери.

В свою очередь лидер городского совета и владелец местного паба Мэтью Дин отметил, что от британского правительства до сих пор нет ответа, тогда как говорит только российское правительство. Он добавляет: "огромное количество людей" в городе говорят о неразъясненных в этом деле вопросах. Однако в целом отношение к инциденту в Великобритании разное.

Напомним, бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало международный скандал. Великобритания и еще несколько стран выслали российских дипломатов, на что наша страна ответила зеркальными мерами.