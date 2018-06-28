Осваивать Арктику поможет четвертая власть

Вопросы развития арктического региона и сохранения его природы в последние годы обсуждаются на самом высоком уровне в нашей стране и во всем мире. В России внимание на проблемах освоения Арктики заостряли высшие государственные деятели, включая президента Владимира Путина. В то же время, с сожалением приходится констатировать, что эта тема не имеет должного резонанса в обществе. В том числе, потому что россияне получают недостаточно информации о происходящем в данной сфере. Ответственны за это в том числе и СМИ, которые нередко называют четвертой властью. Исправить ситуацию должен созданный недавно Арктический клуб, цель которого – привлечь внимание к вопросам использования арктических территорий.



Развитие Арктики на рубеже XX – XXI веков стало одним из приоритетов политики России. Наша страна вновь стала активно воплощать в жизнь арктические программы. Как отмечал президент Владимир Путин, этот регион будет обеспечивать будущее нашей страны, возможности которой будут прирастать арктическими территориями. "Мы не занимались ею (Арктикой – Прим. ред.) не потому, что это было неважно, а потому, что не могли, – сказал российский лидер. – Теперь возможность появилась".



Одновременно с интенсификацией процесса развития арктического региона стал актуальным вопрос информационного сопровождения этого процесса. Очевидно, что в настоящее время познания сограждан о российской активности на северных территориях весьма скудны. В то же время, как отметил председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, "Арктика – это буквально концентрат российских достижений". А незнание об этом не позволяет соотечественникам в полной мере осознавать, "какое великое у России будущее".

Донести информацию о том, как происходит развитие арктических территорий и успехах России в этом деле до каждого жителя страны вызвался недавно появившийся Арктический клуб. Инициатива его создания принадлежит Владимиру Соловьеву, который хочет, чтобы в рамках него представители власти обсуждали самые важные вопросы исследования, освоения, использования и сохранения этого северного региона.

По словам главы СЖР, одна из проблем Арктики – населенные пункты, оставленные людьми. "Стоят пустые, брошенные города: многоэтажные дома, магазины, рестораны, клубы и ни одного человека", – рассказал он, отметив, что несмотря на огромное количество проблем, регион развивается, например, увеличилась проводимость судов по северному морскому пути.

Заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Алексей Еремеев, в свою очередь, отметил, что сложно в целом переоценить значение Арктики для России. При этом, по его словам, журналистское сообщество уделяет мало внимания теме развития северных территорий. "В этом ключе инициатива Союза журналистов России очень своевременна", – подчеркнул он.

Мнение федерального чиновника разделяет генеральный директор "Росатомфлота" Вячеслав Рукша, который также заявил, что проекты, реализуемые в Арктике, нуждаются в более активном освещении в СМИ. "Я считаю, у вас правильный подход", – сказал он, обращаясь к главе СЖР, добавив, что возглавляемая им компания готова к сотрудничеству с журналистами.

Проблема того, что граждане мало получают информации по развитию Арктического региона, действительно существует, подтвердил глава секретариата Союза журналистов России Денис Токарский. Но он уверен, что именно СЖР может помочь решить эту проблему. По его словам, одна из идей создания Арктического клуба заключается в том, чтобы регулярно собирать мероприятия с участием экспертов и представителей власти с тем, чтобы доносить достоверную и наиболее полную информацию до журналистов, которую они потом будут ретранслировать своей аудитории.

Одним из масштабных мероприятий для СМИ по теме развития арктической зоны в этом году станет международный циркумполярный конгресс "Арктический медиамир". Он будет проходить в Салехарде с 9 по 11 декабря. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности и средств массовой информации к участию и освещению арктической повестки. В ходе конгресса будут работать три секционных площадки, а по итогам дискуссий состоится общее пленарное заседание. Кроме того, приехавшие на конгресс смогут посетить несколько объектов, работающих в арктических условиях. Ожидается, что мероприятие соберет свыше двух сотен представителей журналистского сообщества из семи стран и восьми регионов арктической зоны.