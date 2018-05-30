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Общество

Отравленных Скрипалей лечили от наркомании

Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Распутать клубок дела Скрипалей пока не удается. В эфире британского телевидения прокололись лечащие врачи отравленных: медиков поймали на откровенной лжи.
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Врачи, которые лечили двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сделали в эфире "Би-би-си" важное, как им самим показалось, заявление. Они рассказали, что поначалу приняли симптомы за отравление опиоидами. То есть лечили поступивших к ним пациентов, как наркоманов, перебравших с запрещенными веществами. Никто из медиков не принял должных мер безопасности, пациентов лечили в прямом смысле голыми руками.

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 Отравление предателя Скрипаля

Сюжеты Отравление предателя Скрипаля

Сами того не подозревая, врачи доказали, что, возможно, никакого отравления и не было. Как можно проводить с пациентом, отравленным мощнейшим ядом, какие-либо манипуляции, не надев костюм химзащиты? Этот вопрос врачам никто не задал, да и вряд ли они смогли бы на него ответить. Получается, что версия о применении "Новичка", которую продвигает Лондон с первых часов отравления, снова оказалась под вопросом.

Как пишут "Известия", представитель посольства России в Великобритании усомнился в заявлениях врачей, прозвучавших на "Би-би-си". Они, по его словам, не уменьшили число вопросов к британской стороне.

"О деталях лечения двух российских граждан посольство узнает из СМИ, а не от британских властей, в адрес которых нами были направлены многочисленные запросы; не говоря уже о том, что это происходит по истечении почти трех месяцев с момента инцидента", – отметили в дипмиссии.

Также у дипломатов вызвали удивление высказывания медицинских работников о том, что они не надеялись на то, что Скрипали выживут после применения нервно-паралитического вещества, и были поражены их быстрым выздоровлением. "Это не вяжется с утверждениями о том, что Скрипалей спасла своевременно оказанная им медицинская помощь в первые часы и дни после отравления", – заявил представитель посольства.

Переехавший жить в Британию бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в начале марта в Солсбери. Премьер-министр Тереза Мэй сразу же без предъявления доказательств обвинила Россию в отравлении их нервно-паралитическим газом советского производства "Новичок". 18 мая стало известно, что Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Его дочь Юлию выписали в апреле, после чего доставили, как говорят британские власти, в безопасное место.

Автор: Александр Комаров30 мая 2018, 17:14

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