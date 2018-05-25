Британцев удивило скандальное заявление Юлии Скрипаль

Британские СМИ не нашли смысла в видеообращении Юлии Скрипаль. Журналисты отметили, что девушка просто пересказала уже известную версию событий. При этом ни словом не упомянула о вине России.

Заявление дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ничего не прояснило. Юлия прочитала по бумажке специально написанную для нее речь, которая должна была поддержать британскую версию. Так что спустя три месяца после трагического инцидента в Солсбери ответов на вопросы все еще нет, отмечают СМИ.

Британский журналист Ангус Роксборо не согласен с высказанным в Москве мнением, что Юлия Скрипаль выступила с заявлением под давлением британских властей. Он считает, что девушка была расслаблена и даже иногда отрывала глаза от текста. В то же время журналист признает, что британское правительство не предоставило своевременно информацию о деле и не опубликовало никаких твердых фактов.

Юлия в своем заявлении изложила всем известные факты. Она напомнила об отравлении, о том, что 20 дней была в коме, и сообщила, что лечение было малоприятным, отмечает комментатор британской газеты i. В то же время, подчеркивает Мэри Дежевски, кое в чем слова Скрипаль отклонялись от версии Лондона. К примеру, она не стала обвинять в преступлении Россию, не назвала нервно-паралитическое вещество, которым они с отцом были отравлены. Более того, заявила, что собирается вернуться в Россию – что не сходится с версией Лондона о Москве-"убийце".

Кроме того, не прозвучал ответ ни на один волнующий общественность вопрос. До сих пор неясно, где именно и когда были отравлены Скрипали. В какой форме было отравляющее вещество и где оно находилось. И, главное, каков же мотив преступления и почему не называются другие подозреваемые, кроме России, приводит мнение автора статьи Пятый канал.