Британцев удивило скандальное заявление Юлии Скрипаль
Заявление дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ничего не прояснило. Юлия прочитала по бумажке специально написанную для нее речь, которая должна была поддержать британскую версию. Так что спустя три месяца после трагического инцидента в Солсбери ответов на вопросы все еще нет, отмечают СМИ.
Британский журналист Ангус Роксборо не согласен с высказанным в Москве мнением, что Юлия Скрипаль выступила с заявлением под давлением британских властей. Он считает, что девушка была расслаблена и даже иногда отрывала глаза от текста. В то же время журналист признает, что британское правительство не предоставило своевременно информацию о деле и не опубликовало никаких твердых фактов.
Юлия в своем заявлении изложила всем известные факты. Она напомнила об отравлении, о том, что 20 дней была в коме, и сообщила, что лечение было малоприятным, отмечает комментатор британской газеты i. В то же время, подчеркивает Мэри Дежевски, кое в чем слова Скрипаль отклонялись от версии Лондона. К примеру, она не стала обвинять в преступлении Россию, не назвала нервно-паралитическое вещество, которым они с отцом были отравлены. Более того, заявила, что собирается вернуться в Россию – что не сходится с версией Лондона о Москве-"убийце".
Кроме того, не прозвучал ответ ни на один волнующий общественность вопрос. До сих пор неясно, где именно и когда были отравлены Скрипали. В какой форме было отравляющее вещество и где оно находилось. И, главное, каков же мотив преступления и почему не называются другие подозреваемые, кроме России, приводит мнение автора статьи Пятый канал.
Без яркой звезды во лбу этой проводницы мир кажется грустнее
Удалось выяснить, где шпионская дочь приобрела наряд
Артист нестандартно поздравил певицу
Поклонники попросили актрису удалить неудачные кадры