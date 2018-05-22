Россияне будут платить за коммуналку по-новому

Новые квитанции оплаты за жилье россияне получат уже в июне. Из платежек исчезнет графа "капремонт", зато появятся другие пункты.

Обновленный вариант платежного документа, предложенный Министерством строительства, зарегистрировал Минюст. Как пояснили в Минстрое, новая форма была разработана в связи с тем, что расходы на содержание общего имущества в многоквартирном доме выделили из платы за коммунальные услуги.

Платежка богата информацией. Расчет платы за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества указан в отдельном столбце. Добавлены два дополнительных поля для идентификаторов, сформированных в ГИС ЖКХ – это номера платежного документа и единого лицевого счета. В отдельной графе прописаны сведения о штрафах управляющей компании или ТСЖ, размер повышения платы, рассчитанной с применением повышающего коэффициента и размер долга.

Россияне не найдут разделов, касающихся взносов за капремонт: пункты "расчет размера взноса на капитальный ремонт" и "информация для внесения взноса на капитальный ремонт" вызывали больше всего вопросов у собственников жилья. Теперь вся информация по капремонту прописана в разделе, который касается размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги.

Платежки обновленной формы жильцы начнут получать с 1 июня. Старые квитанции на оплату ЖКХ недействительны.

Плата за коммунальные услуги станет более прозрачной и понятной, считают эксперты. В Минстрое подчеркнули, что с помощью идентификаторов платежей в ГИС ЖКХ можно будет проверить подлинность квитанции, пишет "Российская газета".

