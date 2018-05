Трампу предрекли проблемы с головой из-за любви к бургерам

"Для господина Трампа приоритетно сохранять работоспособность и эффективную работу мозга. А регулярное использование бургеров нарушает нормальную мозговую деятельность и создает достаточно апатичную работу всего организма. Это никак не сочетается с тем функционалом, который должен выполнять президент", – цитирует НСН кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариту Королеву.

Впрочем, любовь Дональда Трампа к бургерам не означает того, что он всегда питается только ими. Если же президент США не приемлет другой пищи, то это грозит страшными последствиями не только для его фигуры, но и для головы. "При регулярном употреблении бургеров человек может получить избыточный вес, а при отсутствующей физической нагрузке – еще и ряд хронических заболеваний", – подчеркнула Маргарита Королева.

Кроме того, любовь к фастфуду несет в себе еще один риск. "Если человек часто будет прибегать к такому продукту, ему сложно будет потом оценить вкус продуктов, которые приносят полезные компоненты, они будут казаться человеку пресными и безвкусными", – заметила эксперт.

The latest “news” is that the medical report that Trump’s doctor wrote in 2015 claiming he would be the most healthy president the world had ever seen.



That CAN NOT be news in a world where this picture exists. I can’t believe his supporters defended this.... pic.twitter.com/2Es9Yn9XHv