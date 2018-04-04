Напавшую на губернатора Подмосковья девочку увезли из России

Семью десятилетней "девочки в розовом" из Волоколамска отправили на экскурсию в Голландию. Воробьев предложил возмущенным жителям региона посмотреть, как перерабатывают мусор в других странах.



Десятилетняя девочка, которая вошла в инициативную группу после участия в митинге за закрытие полигона Ядрово, вместе с семьей едет на экскурсию в Нидерланды – посмотреть, как работают перерабатывающие мусорные заводы. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Наши ребята связывались с ее семьей. Они сейчас уезжают в Голландию, для того чтобы посмотреть, как ведется переработка мусора там. Они едут на экскурсию за наш счет", – рассказал чиновник.

"Девочка в розовом" стала популярной в соцсетях после появления на митинге за закрытие полигона. На видео, которое разошлось по интернету, она показала пальцем на губернатора Подмосковья и провела рукой по горлу. Воробьев в это время общался со взрослыми участниками акции.

Напомним, что 21 марта более 50 учеников из разных школ Волоколамска обратились к врачам с жалобами на тошноту и головокружение. Подмосковный Минздрав занялся выяснением причины, но не связал плохое самочувствие детей с возможным выбросом сероводорода на полигоне.

Воробьев на встрече с жителями признал, что Ядрово доставляет большие неудобства. "В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу. Это является причиной запаха, в том числе в городе. Наша задача – с привлечением всех современных технологий обеспечить достаточно активную систему дегазации", – пояснил губернатор.

Он пообещал, что старая карта полигона скоро будет практически закрыта. В ходе работ будет возведен купол, который обеспечит систему дегазации, после чего вся территория накроется пленкой. Процедуру планируется завершить к 15 июня, передает РИА Новости.