Никакого газа "Новичок" не существует в природе. Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим веществом А-234, рассказал один из создателей яда.

Химик Владимир Углев в интервью радиостанции "Коммерсантъ FM" раскрыл детали отравления бывшего сотрудника ГРУ и его дочери. Он заявил, что сам разрабатывал новые яды, и секретная группа, в которой трудился ученый, получила из рук Михаила Горбачева Ленинскую премию.

Вещество, которым были отравлены Скрипали, по версии Углева, обладает совместными свойствами зомана и VX. При применении в боевых условиях его токсичность возрастает.

Кроме того, яд можно нанести, к примеру, на дверную ручку из маленького тюбика повышенной защищенности. Правда, действовать необходимо в одноразовых перчатках.

Для отравления человека хватит двух миллиграммов вещества, но исполнители преступления, по словам эксперта, поступили чрезвычайно глупо. Они не учли, что в Англии была прохладная погода и потенциальные жертвы носили перчатки. Именно поэтому они и не получили смертельной дозы яда.

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Напомним, название «Новичок» стало широко известно в мире после того, как в Вели https://t.co/fBLTVDOY0i pic.twitter.com/5aXReMuUHk — Александр Зленко (@9271201289Doorn) 28 апреля 2018 г.

Химик сделал свои выводы об отравлении Скрипалей, руководствуясь исключительно информацией, распространяемой в прессе. Между тем Британия так и не передала по просьбе России образцы вещества, которым были отравлены российские граждане.

Напомним, что в местной прессе в течение почти двух месяцев появлялись несколько версий преступления. Среди "обвиняемых" по делу Скрипалей были стол, за которым обедали отец и дочь; чемодан с ядом, прилетевший в руках Юлии из Москвы; дверь дома Скрипалей и, наконец, гречневая каша, которую так любят русские эмигранты.