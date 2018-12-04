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Общество

Обездвиженного Януковича тайно эвакуируют из России

В.Янукович. Фото: www.globallookpress.com\Xinhua
Экс-президента Украины Виктора Януковича готовят к перелету в Израиль. Политику потребовалось дорогостоящее лечение.
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Адвокат экс-президента Александр Горошинский со ссылкой на израильского хирурга сообщил, что у Януковича очень серьезная травма позвоночника. Необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности проведения операции, а возможно, и не одной.

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Виктор Федорович Янукович экс-президент Украины

Юрист сам не смог встретиться с травмированным Януковичем. Всю информацию ему передал хирург Эяль Аттиас, которого пригласили в Россию для проведения более углубленных консультаций относительно дальнейшей тактики лечения политика. Где находится Янукович и какой диагноз поставили ему врачи, адвокат не сообщил, пишет РИА Новости.

В начале 2014 года Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента, спешно покинул Украину при поддержке российских спецслужб. Главу государства пришлось эвакуировать на вертолете сначала в Крым, а затем в Ростов-на-Дону.

16 ноября 2018 года Янукович попал в больницу со спортивной травмой. 19 ноября он должен был выступать с последним словом по видеосвязи на судебном процессе по своему уголовному делу, но за два дня до этого, играя в теннис, повредил позвоночник и колено.

Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности перевезли в другую клинику. Адвокат экс-президента сообщил, что его подзащитный получил серьезную травму и три недели будет прикован к постели.

Автор: Александр Комаров4 декабря 2018, 19:11

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