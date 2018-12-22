Что мешает отмене роуминга между Россией и Белоруссией

В затягивании принятия решения об отмене роуминга между Россией и Белоруссией виноваты профильные министерства двух стран. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подверг их критике за нерасторопность.

Володин заявил об этом во время правительственного часа на 55-й сессии парламентского собрания Союзного государства. Спикер напомнил, что отменить роуминг между Россией и Белоруссией поручили президенты двух стран и обратился к представителям правительств.

"Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут продолжать находиться в роуминге, когда роуминг в России отменен. Мы будем делать шаг в рамках Союзного государства в этом направлении?" – спросил Володин и поставил задачу в месячный срок доложить парламентариям о реализации важного решения, которого ждут миллионы граждан России и Белоруссии.

Напомним, что на этой неделе, 19 декабря Госдума приняла закон об отмене внутреннего роуминга в России. Эта тема обсуждалась несколько лет, операторы сотовой связи долго не могли согласовать с правительством новые условия работы.





Теперь при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент, что повысит комфорт передвижения для россиян по всей стране. Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл закон об отмене роуминга приоритетным для депутатов.

Правительственный час – новый формат работы парламентариев двух стран, депутаты утвердили его год назад в Брянске. Помимо отмены роуминга, на нем обсуждаются вопросы формирования единого научно-технологического пространства.

Вячеслав Володин раскритиковал министерства России и Беларуси за неисполнение поручений президентов по отмене роумингаhttps://t.co/mngNE7EyVf — Государственная Дума (@dumagovru) 22 декабря 2018 г.

Накануне, 21 декабря на открытии 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии спикер Госдумы Вячеслав Володин остановился на важности формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ.

Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.