Что мешает отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Володин заявил об этом во время правительственного часа на 55-й сессии парламентского собрания Союзного государства. Спикер напомнил, что отменить роуминг между Россией и Белоруссией поручили президенты двух стран и обратился к представителям правительств.
"Как мы можем объяснить гражданам наших стран, что приграничные территории будут продолжать находиться в роуминге, когда роуминг в России отменен. Мы будем делать шаг в рамках Союзного государства в этом направлении?" – спросил Володин и поставил задачу в месячный срок доложить парламентариям о реализации важного решения, которого ждут миллионы граждан России и Белоруссии.
Напомним, что на этой неделе, 19 декабря Госдума приняла закон об отмене внутреннего роуминга в России. Эта тема обсуждалась несколько лет, операторы сотовой связи долго не могли согласовать с правительством новые условия работы.
Теперь при оплате услуг связи будут применяться единые тарифы вне зависимости от региона, в котором находится абонент, что повысит комфорт передвижения для россиян по всей стране. Спикер Госдумы Вячеслав Володин называл закон об отмене роуминга приоритетным для депутатов.
Правительственный час – новый формат работы парламентариев двух стран, депутаты утвердили его год назад в Брянске. Помимо отмены роуминга, на нем обсуждаются вопросы формирования единого научно-технологического пространства.
Вячеслав Володин раскритиковал министерства России и Беларуси за неисполнение поручений президентов по отмене роумингаhttps://t.co/mngNE7EyVf— Государственная Дума (@dumagovru) 22 декабря 2018 г.
Накануне, 21 декабря на открытии 55-й сессии парламентского собрания Союза России и Белоруссии спикер Госдумы Вячеслав Володин остановился на важности формирования единого правового пространства. Он назвал это необходимым условием для активизации экономического сотрудничества, повышения эффективности реализации совместных проектов и программ.
Парламентское собрание Союза России и Белоруссии было образовано в апреле 1996 года в Москве. В нем действуют на постоянной основе восемь комиссий, занимающиеся социальной политикой, безопасностью, экологией и другими направлениями совместной деятельности.
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