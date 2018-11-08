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Общество

К чему приведет рост числа мигрантов в России

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл
Наталия Закхайм

Наталия Закхайм блогер

 Совладелец ГК "ЛИК ПРО", руководитель Лаборатории информационного консалтинга, аналитик рынка недвижимости, эксперт по личным финансам. Автор книги "Тайна Денег" о пошаговом инвестировании в жилую недвижимость. Самая богатая ученица Роберта Кийосаки в России по версии издательства "Эксмо".
В конце минувшей недели президент РФ Владимир Путин подписал новую Концепцию миграционной политики. Этот документ предусматривает упрощение процедуры получения российского гражданства. Касается это в первую очередь соотечественников, живущих за границей и желающих переселиться в Россию. 
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В Концепции прописано "обеспечение простоты, прозрачности процедур и понятности условий въезда в Российскую Федерацию, получения права на пребывание (проживание) в Российской Федерации, в том числе в целях осуществления трудовой деятельности".

Иными словами, приехать в Россию трудовым мигрантам будет даже проще, чем в прошлые годы. При этом, как отмечается в Концепции, в 2012-2017 годах миграционный приток компенсировал естественную убыль населения и стал источником дополнительных трудовых ресурсов для национальной экономики. На территории страны ежегодно находится около 10 млн иностранных граждан и лиц без гражданства. Очевидно, после принятия нового документа число мигрантов вырастет.

Скажем прямо: не всех в нашей стране радует эта перспектива. На правительственном уровне говорят о том, что трудовые мигранты нужны российской экономике, на бытовом – что они якобы "отбирают" рабочие места у россиян.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Давайте разбираться. По данным Концепции, "среднегодовая численность трудящихся-мигрантов составила 3–4% от среднегодовой численности всех трудовых ресурсов" (речь, конечно, о легальных мигрантах). Наверное, это не так уж мало. Но в документе говорится и о другом: практически все эти рабочие места не требуют высокой квалификации. Да и какой-либо квалификации вообще. Неужели кто-то всерьез недоволен тем, что у граждан России "отобрали" места дворников, уборщиков, подсобных рабочих, укладчиков брусчатки и асфальта, грузчиков, горничных, торговцев в маленьких уличных киосках? Скорее уж, необходимость в работниках на этих местах обусловлена тем, что россияне не хотят на них идти.

Но польза для экономики от прибытия мигрантов состоит не только в том, что это рабочие руки, "закрывшие" пустовавшие места. Это еще и армия новых потребителей. Это очень небогатые люди, которые приехали в чужую страну и которым нужно все: от еды до крыши над головой. Это десятки миллионов человек, которые не только работают, но отдают заработанные деньги государству, бизнесу, отдельным гражданам за продукты, одежду, аренду жилья. Каждый по отдельности – не так уж и много. Все вместе – колоссальные суммы. И все это – стимул для развития разных рынков, бизнесов, экономики в целом. И для повышения благосостояния отдельных людей – граждан России.

Фото: Агенство городских новостей "Москва"/Зыков Кирилл

Не нужно думать, что мы в этом смысле "изобретаем велосипед".

Так, иммиграция в США традиционно является основным источником роста населения страны. А упрощение миграционной политики в США в 1965 году привело к тому, что число иммигрантов первого поколения (то есть тех, кто сам приехал в Штаты, а не родился здесь от родителей-мигрантов) выросло с 9,6 млн в 1970 году до 38 млн в 2007 году – в четыре раза! С 2000 по 2010 годы в США приехало около 14 млн иммигрантов. В 2006 году США приняли больше легальных иммигрантов в качестве постоянных жителей, чем все другие страны мира вместе взятые. В большой степени именно это стало фактором роста национальной экономики в Америке. И не припомню, чтобы кто-то жаловался на то, что у него "отняли" рабочее место.

Тут, конечно, многое зависит от каждого из нас. Если вы видите в приезжих конкурентов за рабочие места  – наверное, рано или поздно так оно и случится: энергичные мигранты, борющиеся за место под солнцем, могут обойти вас на повороте. Но можно в их прибытии увидеть новые возможности для себя лично: открыть хостел (и не один) или недорогую столовую, наладить производство доступной для небогатых людей одежды и обуви, мебели и так далее. Одну и ту же ситуацию мы оцениваем по-разному и разное из нее извлекаем…

Есть те, кого беспокоит и такой момент: не скажется ли многомиллионный наплыв мигрантов на сохранении русской культуры, языка, уклада жизни? В новой Концепции государственной миграционной политики особо прописаны меры по бережному отношению и к культуре, и к языку – чего, кстати, не было в предыдущей Концепции, за 2012-2017 годы.

История показывает: открытость любой страны для тех, кто хочет честно и законно в ней работать, государству идет только на пользу.  А можете ли лично вы извлечь пользу из происходящего – решать уже вам.

8 ноября 2018, 11:10

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