Задержан сдавший Петрова и Боширова сотрудник ФСБ

ФСБ провела специальную проверку. По ее итогам выяснилось, как в открытый доступ попали данные о перемещениях за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых Лондоном в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Ревизии подверглись как частные сыщики, так и сотрудники спецслужб, которых на сленге называют "пробивальщиками". В поле зрения находились те, кто мог быть причастен к торговле информацией из закрытых баз данных, в том числе о Петрове и Боширове.

В итоге было возбуждено множество уголовных дел. ФСБ задержала сотрудника погранслужбы в Северо-Западном регионе, которого подозревают в том, что он продал информацию о перемещении через границу Петрова и Боширова, передает "Росбалт".

Вместе с сотрудником подразделения ФСБ был задержан специалист одного из подразделений Федеральной налоговой службы (ФНС). Всего прошло более 60 обысков.

Напомним, в сентябре Великобритания официально обвинила Александра Петрова и Руслана Боширова в нападении на семью Скрипалей. Кроме того, Лондон обнародовал серию расследований, в которых якобы раскрыты предполагаемые личности россиян.

Утверждается, что Петров – военный врач и сотрудник Главного управления Генерального штаба России Александр Мишкин, а под именем Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига. В свою очередь Кремль неоднократно указывал Лондону на отсутствие доказательств причастности России к отравлению Скрипалей.