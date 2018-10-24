"Боюсь за свою жизнь": племянница Скрипаля прячется от спецслужб

Виктория Скрипаль так и не может связаться с родными в Великобритании. Племянница экс-полковника ГРУ опасается за свою жизнь.

Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля опасается за себя и своих родных после того, как Великобритания "раздула скандал" вокруг происшествия в Солсбери. Виктория Скрипаль не исключает, что британские спецслужбы могут использовать против нее "фанатиков".

"Конечно, я боюсь за свою жизнь и родных. Ведь нельзя знать, у кого что в голове и кому может не понравиться моя позиция. Но надо понимать, что фанатики зачастую не действуют в одиночку. Ими чаще всего кто-то движет, те же британские спецслужбы", – заявила Виктория журналистам. Причастные к делу якобы могут быть заинтересованы в том, чтобы она не высказывалась на тему отравления своих родственников.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвиняет в инциденте Москву. Россия категорически отвергает это и призывает провести всестороннее расследование. Британские власти на эти предложения не отвечают, напоминает РИА ФАН.

Что касается Виктории, она по-прежнему не верит в причастность России к отравлению Скрипалей, ведь Великобритания до сих пор не предоставила никаких доказательств. Вдобавок она не может связаться с Сергеем и Юлией. "Они нам не звонили, мы с ними связаться тоже не можем", – приводит слова Виктории НСН со ссылкой на "Известия".

Менять фамилию Виктория не намерена. "Несмотря на то что я не являюсь прямой родственницей Сергея Скрипаля, горжусь фамилией своего отца. Я просто оказалась втянутой во всю эту ситуацию", – заявила она.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Петрова и Боширова – якобы сотрудников ГРУ. Позже британские СМИ растиражировали версию, в соответствии с которой Боширов в действительности – Герой России Анатолий Чепига, а Петров – Александр Мишкин из Архангельской области. В российском МИД выводы британских властей назвали бредом.