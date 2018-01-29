Минэнерго уличили в предательстве России

Министерство энергетики и Минпромторг передали часть работы, которую должны выполнять сами, иностранным контрагентам. Об этом заявляет Счетная палата в своем докладе о деятельности министерств за 2015-2016 годы и первую половину 2017 года.



Всего федеральные ведомства потратили восемь миллиардов рублей на контракты, связанные с передачей полномочий, отмечают аудиторы Счетной палаты. Наибольшее количество таких заказов находится в портфеле Минэнерго и Минпромторга – общая их сумма составляет около пяти миллиардов рублей.

В Счетной палате обратили внимание на госзаказы, выполнение которых было полностью или частично поручено иностранным организациям. "Участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК (топливно-энергетическом комплексе. – Прим.Ред.)

не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации", – говорится в докладе ведомства.

В Счетной палате, в частности, отметили, что Минпромторг закупал услуги у контрагентов при наличии соответствующих специализированных департаментов.

‼ Согласно проверке Счётной палатой Минэнерго и Минпромторга были выявлены многочисленные факты передачи больших объемов работ контрагентам, в том числе иностранным. Материалы проверки будут переданы в Генпрокуратуру и ФАС. https://t.co/OisYShAMwF pic.twitter.com/QxwntwxpeG — ღ Елена Петрова ���� (@Enchanteressse) 29 января 2018 г.

К примеру, в 2015 году ряд документов по электроэнергетике разрабатывало ООО "Карана", которая была учреждена компанией из США. К подготовке концепций привлекалась фирма "ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование", учредитель которой находится в Нидерландах.

В Счетной палате при этом подчеркнули, что указанные федеральные министерства привлекали иностранные организации на системной основе, а не в качестве эпизодической практики. В ведомстве заявили, что выполнение госзаказов зарубежными физлицами дает почву для роста коррупции, двойного расходования бюджетных средств, а также позволяет частным структурам оказывать влияние на проведение государственной политики России.

Итоги проверки будут направлены Счетной палатой в Генеральную прокуратуру, Федеральную антимонопольную службу и администрацию президента России, в Госдуму и Совет Федерации.

