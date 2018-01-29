Актер из Петербурга получил четыре "Порно-Оскара"

Четыре главных награды престижной среди работников порноиндустрии премии AVN Awards получил актер из Петербурга. Алексей Маетный, в частности, удостоен приза "Исполнитель года".

Аналог оскаровской награды за лучшую мужскую роль завоевал 29-летний петербуржец, известный любителям "клубнички" как Маркус Дюпре. Он был номинирован в 22 номинациях ежегодной премии AVN Awards, из которых выиграл в четырех. Всего номинаций в соревновании работников ложа и кинокамеры более сотни.

Алексей Маетный в своей речи со сцены первым делом поблагодарил супругу, которая также присутствовала на шоу. "Спасибо моей прекрасной жене. Она так много делает для меня каждый день", – отметил герой церемонии.

Слова благодарности прозвучали и в адрес наставника Маркуса – итальянского порноактера Рокко Сиффреди. По словам Алексея, это Рокко научил его всему и привез в США. А в соцсети Маетный обратился к организаторам церемонии: "Спасибо за признание русского парня".

Thank you so much to @avnawards @AVNMediaNetwork for accept Russian guy in America & to be Male performer of the year 2018 ���������� pic.twitter.com/hrlt3Sz7MH — Markus Dupree (@MarkusDupree) 28 января 2018 г.

Это не первый успех актера из Петербурга. В прошлом году он завоевал сразу три награды. Трудолюбивый россиянин успел сняться в 50 порнофильмах.

По словам Маетного, который сейчас работает в США, американцы не стесняются такой работы – хотя говорить открыто о ней и не принято. "Зато сама порноиндустрия развита гораздо лучше, не то что в России. Тут это как шоу-бизнес. И никто не стесняется", – цитирует актера "МК".

There’s a whole lotta sexy goin on here... Me, Rocco & Markus (aka Lil Rocco)



Congratulations on your POTY win!!! GREAT Speech !!!@RoccoSiffrediXX @markusdupree pic.twitter.com/AielGLLMu8 — BRAD ARMSTRONG (@wickedarmstrong) 28 января 2018 г.

Алексей упоминает президента США Дональда Трампа, который любит красивых девушек и не стесняется этого. Маетный считает, что американский лидер подает "правильный пример" того, как должен себя вести "нормальный здоровый мужик".

Как писали Dni.Ru, на "Порно-Оскар" была номинирована и российская актриса Анна Полина. Она боролась за приз в категории "Лучшая иностранная актриса года". Помимо Анны Полины, на престижную награду претендовали Амира Адора из Венгрии, Никита Беллуччи из Франции и Аполония Лапьедра из Испании.



Напомним, в прошлом году "Порно-Оскар" в номинации "Исполнительница года" получила порноактриса русско-сербского происхождения Адриана Чечик.

