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Общество

Российские женатые геи оказались в осаде

Фото: GLOBAL LOOK press
Российские геи, которым удалось зарегистрировать брак, держат оборону в квартире. Стражи порядка намерены изъять паспорта с не соответствующей российским законам записью, но пара отказывается подчиниться их требованиям. 
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Павел Стоцко и Евгений Войцеховский забаррикадировались в квартире, где провели минувшие выходные. За дверью поджидают сотрудники правоохранительных органов, которые хотят изъять у них удостоверения личности.

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Скандал разразился 26 января, когда в Сети появились фото страниц паспортов парочки с отметкой о заключении брака. Российское законодательство однополые "семьи" не регистрирует, так что 27 января столичное управление МВД заявило: мужчин, получивших штампы о признании брака в Москве, оштрафуют за порчу документов.

Возбуждены административные дела, максимальное наказание по которым – штраф в размере 300 рублей. Кроме того, удостоверения должны быть изъяты.

"Мы не признаем это аннулирование наших, граждан России, паспортов. МВД не в праве аннулировать паспорта граждан России, оформленные надлежащим образом, в соответствии с законами России!" - цитирует одного из "супругов" "Комсомольская правда".

Ситуацию активно освещает в соцсетях их товарищ Алексей Крапухин: "Держим оборону! Шестеро полицейских сидят под дверью в надежде забрать моих друзей. Полисмены осаждают квартиру. Стучат. Однажды выключили свет и интернет". В правоохранительных органах эти данные не подтверждают.

Как писали Dni.Ru, Евгений Войцеховский и Павел Стоцко поженились на новогодних каникулах в Дании, где гей-браки узаконены. 25 января молодожены сообщили, что в столичном Многофункциональном центре госуслуг в их паспорта поставили штампы о заключении брака.

Они показали удостоверения личности, содержащие запись о регистрации брака Стоцко и Войцеховского. Однако в МФЦ отметили, что информация является ложной. Центр лишь собирает документы и передает их в ЗАГС, который принимает решение о регистрации.

Сотрудница ЗАГСа, как выяснилось, действовала по инструкции, которая предписывает фиксировать данные о браках, заключенных за рубежом. Тем не менее встал вопрос о ее увольнении, поскольку российское законодательство считает семьей добровольный союз мужчины и женщины.

Таким образом, документы со штампом должны быть изъяты. По последним данным, пара все же сдала свои паспорта, и их обменяли на новые.

Автор: Андрей Евлампиев29 января 2018, 11:30

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