В России исчезают способные рожать женщины

Женщин репродуктивного возраста в России становится все меньше. Через 15 лет число 20-40-летних россиянок сократится на треть.

Демографическая ситуация в России, как, впрочем, и во всех развитых странах на сегодняшний день, непростая. Властям придется искать новые меры для повышения рождаемости. В стране за прошедший год родилось на 10–11% меньше детей, чем в 2016 году, и это благодаря мерам по поддержке семьи, введенным государством.

"Перекрыть суммарным коэффициентом рождаемости 30-процентное снижение количества женщин – это из области фантастики. Значит, меры поддержки семей должны каждые три-четыре года трансформироваться и прибавляться. Нам придется постоянно думать, как дальше стимулировать рождаемость", – заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Глава Минтруда отметил: если в 2018 году родится столько же детей, сколько в 2017-м, это уже будет колоссальный успех. А предполагать, что начнется резкий демографический рост, было бы очень смело.

Говоря о новых пособиях на первого и второго ребенка, которые будут выплачиваться с этого года, министр заявил, что средства были предусмотрены в бюджете – в резервах правительства и президента. Всего на поддержку семей и рождаемости выделяется 530 миллиардов рублей на три года. Средства пойдут на пособия, субсидирование ипотеки, строительство яслей. Хотя, к сожалению, и это не гарантирует бума рождаемости.

"Это трудно спрогнозировать, ни один демограф не даст точного прогноза. Никто не рожает детей в надежде на пособие. Хотя, конечно, есть семьи, которые откладывали рождение, скажем, из-за материальной нестабильности. Теперь им будет проще принять решение о рождении ребенка", – заявил Топилин в интервью "Российской газете". Глава Минтруда подчеркнул: задача государства в том, чтобы женщины, которые потенциально могут родить ребенка, имели большую уверенность в завтрашнем дне.