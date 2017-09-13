Меркель открылась с неожиданной стороны

Канцлер Германии Ангела Меркель на митинге в рамках предвыборной кампании открылась с самой неожиданной стороны. По признанию самой Меркель, с ней происходят "странные вещи".

Ангеле Меркель, канцлеру Германии, неожиданно пришлось продемонстрировать свой вокальный талант. Это произошло на митинге, проходившем в рамках предвыборной кампании, сообщает Westfalische Rundschau.

Событие происходило в одном из ночных клубов в Берлине. Профессиональная певица Уши Брюнинг затянула джазовую композицию "Странные вещи происходят со мной", и почти сразу протянула микрофон сидящей у сцены Меркель. Канцлерин не растерялась и подпела исполнительнице о "странных вещах", которые с ней "происходят". Позже Меркель призналась, что она почти никогда не поет, даже дома.