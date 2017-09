Семью атаковал жуткий розовый носок

Прибывшие на "место происшествия" сотрудники службы по отлову диких животных обнаружили некое существо около 18 сантиметров в длину и около пяти сантиметров в ширину. "Животное" торчало из-под кровати и не шевелилось.

Поскольку в комнате было темно, то спасателям пришлось включить фонарик, чтобы получше рассмотреть "опасную ящерицу". Однако вместо рептилии на полу лежал лишь агрессивно настроенный грязный розовый носок, передает Metro.

Спасателям удалось ловко нейтрализовать "чудовище" и освободить семью из его плена. На прощание сотрудники службы рекомендовали смущенным членам семьи почаще убираться в своем доме.

"Я предупредила хозяйку спальни, что скоро здесь может появиться ещё один носок, ведь обычно они живут парами", – иронично заметила одни из сотрудниц службы Вик Хурр. Как отмечает издание, владельцы грязного носка испытали острый стыд за то, что их нечистоплотность стала причиной ложного вызова спасателей.

#Metroweired Family’s embarrassment after calling out RSPCA to deal with dirty sock https://t.co/SErL3jy3OH