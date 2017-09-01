У Януковича нашли внебрачного сына

Виктор Янукович воспитывает младшего ребенка, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила ему сына в России в 2014 году.

Виктор Янукович еще весной подтвердил, что их отношения с законной супругой Людмилой прекратились после сорока пяти лет брака. Но президент недолго оставался бобылем. Его одиночество вскоре скрасила сестра бывшей кухарки президентской семьи – Любовь Полежай.

У Любови есть дочь от предыдущих отношений, Мария. Девочка вместе с мамой жила в президентской резиденции в Межигорье, а потом уехала со старшими в Ростов-на-Дону. У Виктора есть сын Александр. Другой его сын, Виктор, погиб на Байкале в 2015 году. Бывшая первая леди Украины Людмила сейчас проживает в Крыму. Виктор Янукович с Любовью Полежай (Садыковой) – в материковой России, и, как писали ранее Dni.Ru, даже неподалеку от Москвы.

Когда на Украине еще было все спокойно, Любовь Полежай владела собственным салоном красоты Crystal Spa в Киеве – достаточно недешевом по украинским меркам. Салон до сих пор работает на Оболони и предлагает сауну, массажиста, косметолога. За услуги, например, массажа просят 680 гривен в час – это приблизительно 1300 рублей.

Также Любовь руководила благотворительным фондом "Дорога будущего". Сейчас сайт фонда недоступен – впрочем, похоже, что и фонд давно прекратил свое существование.

Таким образом, Любовь Полежай покинула ставшую неспокойной Украину будучи в положении. Ее сын родился уже на территоррии России и вероятнее всего является гражданином нашей страны. А вот 67-летний молодой отец обременен судебными процессами, связанными с его работой на президентском посту.