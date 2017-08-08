Чайка-каннибал за секунды проглотила голубя (видео)

Свидетелями ужасающей сцены стали туристы. Огромная чайка вначале заклевала до смерти голубя, а затем за несколько секунд растерзала и проглотила его тушку целиком.

Очевидцы произошедшего говорят, что сцена привела их в состояние ужаса. Чайка, которая всего лишь вдвое больше голубя, убила птицу и, широко открыв клюв, за считанные секунды проглотила жертву целиком.

Комментаторы отмечают, что это зрелище не для слабонервных. От чайки такой жестокости никто не ожидал. Впрочем, некоторые пользователи YouTube оставили под видео коментарии в том ключе, что отныне чаек будут считать летающими динозаврами.