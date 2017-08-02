Савченко платили 100 долларов в час за оказание секс-услуг

Депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала о работе в службе секса по телефону. Упомянула она и о своем участии в украинской "Битве экстрасенсов".

По словам Надежды Савченко, когда ей был 21 год, она искала работу и увидела объявление, где требовалась "девушка с приятным голосом и умением разговаривать на любые темы". Вакансия оказалась связанной со сферой интимных услуг. Это стало понятно, когда на собеседовании Надежде предложили прочитать отрывок из бульварного романа.



"Я себе сказала: "Ты актриса, ты это прочтешь". Прочитала. Зарплата в то время была шикарная – 100 долларов в час", – рассказала парламентарий изданию "Главком".

Участвовала она и в передаче "Битва экстрасенсов". В поисках снайпера украинские продюсеры обратились к Савченко. "Я сначала отказалась, но они никого другого не нашли. Снова мне позвонили, и я согласилась. Мне стало интересно посмотреть на вранье изнутри", – пояснила депутат.

Напомним, что в марте 2016 года Надежду Савченко приговорили в России к 22 годам лишения свободы за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В мае она была помилована главой государства, вернулась на Украину и стала работать в Верховной раде.

Савченко неоднократно шокировала политиков своими высказываниями и действиями. Украинский телеканал NewsOne опубликовал серию роликов, которые демонстрируют, как госдеятели Незалежной выражают мнение о тех или иных событиях "простыми словами".



По очевидным причинам большая часть видео с Савченко "запикана": говоря о ситуации в стране, она за 20 секунд употребила 11 нецензурных слов. Впрочем, из этой речи можно понять, что нардеп считает политические решения украинских властей сплошным обманом населения.