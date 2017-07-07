Саммит G20 Погода в Москве Дело "пьяного" мальчика Эксклюзив Дом-2

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Москва угодит в мешок арктического холода

Фото: Марина Лысцева/ТАСС
В Москве и Подмосковье в предстоящие выходные будет прохладно и дождливо. Осенняя погода не собирается покидать регион.
прочитано 2191 раз

"В субботу (8 июля. – Прим. ред.) Москва погружается в настоящую осень, температура едва достигнет даже климатических показателей сентября", – рассказали в центре погоды "Фобос".

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Синоптики заявили, что центральный регион окажется в мешке арктического холода. "Поэтому температура очень низкая: ночью – +8...+10, днем – +13...+15, соответственно, это на семь градусов ниже, чем положено по климатической норме. И по-прежнему кратковременные дожди", – отметил метеоролог.

В воскресенье, 9 июля, ночью столбики термометров покажут +10...+12 градусов, днем столичный воздух прогреется максимум до +19. При этом кратковременные дожди продолжатся, передает RT.

Тепло вернется в Московскую область лишь во вторник, 11 июля. В начале рабочей недели столбики термометров поднимутся до +25, однако уже со среды, 12 июля, вновь придет похолодание с дождями.

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#moscow #москва #потоп #затопило

Публикация от Vladislav Lukin (@luvlse)

Как писали Dni.Ru, москвичи этим летом стали чаще обращаться в службы психологической поддержки. Специалисты косвенно связывают это с плохой погодой, которая никак не покинет столицу.

Автор: Алёна Нестерова7 июля 2017, 13:17
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