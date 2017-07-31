Рогозин оправдался за написанные стихи

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин рассказал о том, почему занялся поэтическим творчеством. Он признался, что еще в юности получил за это награду.

По словам Рогозина, как человек, не привыкший отдыхать, он любит переключать вид деятельности. Поскольку его работа связана с частыми и длительными командировками, он много часов проводит в самолетах. Там-то и проходят на ум строки будущих стихов.

"Пока некоторые пассажиры в лайнере или в поезде спят, я пытаюсь отвлечь себя творчеством от дел, о которых приходится думать постоянно", – цитирует политика сайт "Комсомольская правда". В частности, таким образом он недавно сочинил песню о первой школьной любви "Ленка-енка".

"Это такая маленькая история про Ромео и Джульетту. Потому что всегда первая любовь напрягает родителей. А к этому надо относиться очень бережно. Мы же люди, а не какие-то роботы", – прокомментировал Рогозин. Он добавил, что его первая любовь "превратилась" в его жену, с которой они вместе с 16 лет.

По словам вице-премьер-министра, супруга не ревнует его к творчеству, поскольку сама пишет и стихи, и песни. Свое творчество Рогозин в большинстве посвящает близким. "Я уже взрослый мужик, у меня и сын, и внуки. К сожалению, я редко бываю с семьей. Но часто думаю о том, как защитить юные души, детей школьного возраста. Ведь если их оставить один на один с нашей массовой культурой, попсой, гнилым интернетом – что из них вырастет?", – говорит политик.

Одно из его последних на данный момент стихотворений – патриотическое, про подвиг Зои Космодемьянской. "По моему поручению восстановлен ее музей в Петрищево, когда я там был, что-то меня пронзило, и родились новые строки", – поделился Рогозин.

Говоря о творчестве, он отметил, что никогда не забывает свое первое гуманитарное образование. Ведь доктор философии и доктор технических наук одновременно. "И я этому рад, это мне помогает преодолевать усталость и стрессы", – говорит Андрей Олегович.

Его увлечение поэзией родом из детства. На него он даже завоевал награду в юности. "В школе, в десятом классе, я получил первое место в Москве на конкурсе стихотворного перевода – я переводил французскую поэзию, Поля Верлена. Поэтому эта история имеет свою бороду. Но, естественно, с тех пор ничего такого себе не позволял, были другие хобби", – резюмировал Рогозин.