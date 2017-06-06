Найден способ воскрешать мертвых

Американская биотехнологическая компания Bioquark сделала сенсационное заявление. Ее специалисты сообщили, что готовы приступить к опытам по воскрешению мозга умерших людей с помощью стволовых клеток.

Известно, что ученые собирается поставить смелый эксперимент уже в этом году. Для него компания собирается использовать тела 20 человек.

Сначала мертвые получат инъекцию стволовых клеток. Затем им в спинной мозг введут специальную белковую смесь, что должно вызвать рост новых нейронов. Потом исследователи на протяжении 15 дней будут проводить лазерную терапию, благодаря которой нейроны должны образовать связи, сообщает "Газета.ru".

На протяжении опытов ученые будут наблюдать за тем, что происходит в мозге мертвых, фиксируя любые изменения. Однако пока эксперимент вызывает у сторонних исследователей очень много вопросов.

В частности, это касается этической стороны эксперимента. Так, непонятно, что будут делать сотрудники компании, если какую-либо деятельность мозга удастся восстановить. Вместе с тем, возникает вопрос: как усопшие могут дать согласие на проведение опытов над собой?

Сомнительной ученым кажется и практическая сторона эксперимента. Например, нет никаких данных о том, что стимуляция срединного нерва, которую собираются использовать в эксперименте, способна возобновить работу мозга мертвеца.

Кроме того, она показывала весьма ограниченные результаты при лечении пациентов, находящихся в коме. В свою очередь специалисты Bioquark настроены оптимистично. Исследвоатели считают, что у них есть неплохие шансы на успех.

Как писали Dni.ru, ученые собираются воплотить в жизнь проект ReAnima – исследовать потенциал последних биомедицинских технологий для "реанимации" головного мозга. Ученые начнут клинические испытания с участием людей, которых в США и Великобритании официально признали мертвыми, но продолжают поддерживать в вегетативном состоянии (так называемые "живые трупы").