Сердюкова взяли руководителем в Камаз

Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ПАО "КамАЗ". Соответствующая информация опубликована в отчете, который появился на официальном сайте предприятия.

Сообщается, что кандидатура экс-руководителя военного ведомства была выдвинута на заседании директоров организации еще в начале марта. Также кандидатами в новый состав совета директоров компании стали его действующие члены, передает URA.Ru.

При этом стоит отметить, что Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации "Ростех". Ей принадлежит более 352 тысяч обыкновенных акций "КамАЗа", что составляет около 50% уставного капитала машиностроительного предприятия.

Кроме того, новую должность на днях заняла и бывшая приближенная экс-министра обороны Евгения Васильева, известная по резонансному делу "Оборонсервиса". Она стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме, расположенном в Молочном переулке в центре столицы. Васильева живет в этом здании в 13-комнатной квартире общей площадью 192 квадратных метра.

По некоторым сведениям, за ее кандидатуру проголосовали 100% присутствовавших на собрании жителей дома. Обязанности и функции секретаря ТСЖ устанавливаются правлением товарищества. В частности, он может вести протоколы заседаний или собраний.





Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 годы. Был одним из фигурантов расследования коррупционного скандала в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин уволил его с занимаемой должности "для создания условий для объективного расследования".

Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело по статье "Халатность". Его обвинили в незаконном строительстве дороги в Астраханской области за счет бюджета ведомства. Впрочем, до суда так и не дошло: Сердюков попал под амнистию, объявленную в честь 20-летия Конституции.

