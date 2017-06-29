Умер Яковлев из "Иванушек" ММКФ Интервью Эксклюзив Дом-2

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Общество

Сердюкова взяли руководителем в Камаз

Анатолий Сердюков. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Бывший министр обороны России Анатолий Сердюков вошел в совет директоров ПАО "КамАЗ". Соответствующая информация опубликована в отчете, который появился на официальном сайте предприятия.
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Сообщается, что кандидатура экс-руководителя военного ведомства была выдвинута на заседании директоров организации еще в начале марта. Также кандидатами в новый состав совета директоров компании стали его действующие члены, передает URA.Ru.

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При этом стоит отметить, что Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера госкорпорации "Ростех". Ей принадлежит более 352 тысяч обыкновенных акций "КамАЗа", что составляет около 50% уставного капитала машиностроительного предприятия.

Кроме того, новую должность на днях заняла и бывшая приближенная экс-министра обороны Евгения Васильева, известная по резонансному делу "Оборонсервиса". Она стала секретарем товарищества собственников жилья (ТСЖ) в доме, расположенном в Молочном переулке в центре столицы. Васильева живет в этом здании в 13-комнатной квартире общей площадью 192 квадратных метра.

По некоторым сведениям, за ее кандидатуру проголосовали 100% присутствовавших на собрании жителей дома. Обязанности и функции секретаря ТСЖ устанавливаются правлением товарищества. В частности, он может вести протоколы заседаний или собраний.


Анатолий Сердюков занимал пост министра обороны с 2007 по 2012 годы. Был одним из фигурантов расследования коррупционного скандала в военном ведомстве. Президент России Владимир Путин уволил его с занимаемой должности "для создания условий для объективного расследования".

Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело по статье "Халатность". Его обвинили в незаконном строительстве дороги в Астраханской области за счет бюджета ведомства. Впрочем, до суда так и не дошло: Сердюков попал под амнистию, объявленную в честь 20-летия Конституции.

Автор: Иван Поляков29 июня 2017, 11:51

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