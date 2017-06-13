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Общество

Настоящее имя дочери Обамы поразило американцев

Барак Обама с семьей. Фото: Handout/Gettyimages.ru
Журналистка Эшли Форд в своем аккаунте в Twitter рассказала, что настоящее имя младшей дочери Барака Обамы – Наташа. Пользователи интернета уже несколько дней не могут поверить в эту информацию.
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"Сегодня исполнился год с того момента, как я узнала, что настоящее имя Саши Обамы – Наташа", – написала Эшли Форд. После этого журналисты обратили внимание, что на многих информационных ресурсах младшую дочь экс-президента США называют именно так. "В большинстве стран принято имя Наташа, однако в семье Обамы это имя сокращается до Саши", – сообщается в американском словаре имен Nameberry.

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Среди пользователей соцсетей новость о настоящем имени девочки вызвала бурное обсуждение. Американцы удивляются, как могли не замечать такую очевидную вещь. "Сегодня станет днем, когда в будущем исполнится год с того момента, как я узнала, что настоящее имя Саши Обамы – Наташа", – передразнила журналистку Johnny Karate.

Многие и вовсе отказались верить в эту информацию, передает "Газета.ru". "Если ты издеваешься, то ты делаешь это превосходно", – написал пользователь Stirling Allred‏. Через некоторое время Эшли Форд ответила ему: "Нет, не издеваюсь! А ты не знал?"

Отметим, что ряд пользователей отнеслись к этим сведениям как к поводу для шуток. "Я требую инициировать расследование в конгрессе!" – прокомментировал пост журналистки scottwithrage. "Постойте, если Дональд Трамп узнает об этом, он обвинит Обаму в связях с Россией!" – написал quizquest.

Напомним, что у Барака Обамы также есть старшая дочь – Малия. Пользователи соцсетей вспомнили о ней в контексте обсуждения Наташи. "А как зовут Малию? Челси?" – отметила Эшли Перец.

Автор: Константин Улюкаев13 июня 2017, 11:23

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