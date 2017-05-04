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Общество

Дочь Захаровой госпитализирована после нападения собаки

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Дочь официального представителя российского МИДа Марии Захаровой попала в больницу после укуса бродячей собаки. Пес напал на девочку на Приморском бульваре в Севастополе.

Продолжение: Подробности нападения на дочь Захаровой в Крыму
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После инцидента ребенка срочно доставили в городскую больницу №5. Однако в медучреждении не оказалось нужных препаратов. Из другой больницы оперативно доставить их тоже не смогли, поскольку в служебной машине закончился бензин.

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Мария Владимировна Захарова дипломат

Вместе с тем руководство медучреждения утверждает, что и вакцина, и бензин для машины у них есть. При этом к лечению дочери дипломата врачи до сих пор не приступили. Главврач горбольницы Марина Зимина объяснила это тем, что Мария Захарова якобы еще не приняла решение, где именно лечить своего ребенка, сообщает Sevastopol.su.

В свою очередь официальный представитель МИДа, появившись перед журналистами в Севастополе на запланированной пресс-конференции, извинилась за двухчасовое опоздание. Захарова сослалась на форс-мажорные обстоятельства, передает URA.RU.

Отметим, дочь Марии Захаровой и ее мужа Андрея Макарова зовут Марианна (Марьяна). Она родилась в августе 2010 года. 

Напомним, ранее запад признал официального представителя МИД России секс-символом из-за выложенного Захаровой в Сеть фото в коротких шортах. По мнению британского таблоида, Мария произвела настоящий фурор своим видом. Стоит подчеркнуть, что официальный представитель российского МИДа уже не в первый раз дает повод для обсуждения своей внешности. 

Автор: Людмила Фоканова4 мая 2017, 18:14
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие наряды Марии Захаровой

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