Захарова предупредила о русофобской истерике в Черногории

На фоне ожидаемого уже в самое ближайшее время оформления членства Черногории в НАТО, по инициативе черногорских властей отношения с Россией перешли в состояние резкого спада. "Фиксируем рост негативного отношения к российскому бизнесу и нашим соотечественникам, нагнетание враждебных к России и ее гражданам настроений в обществе с подачи правящей коалиции", – говорится в официальном комментарии представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на сайте ведомства. При этом она не исключила возможность провокаций против граждан России, среди которых – задержания по сомнительным мотивам и передача задержанных третьим странам. "Призываем российских граждан учитывать эти обстоятельства", – подчеркнула Мария Захарова.