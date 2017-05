Модель увеличила грудь до 32–го размера

Мать троих детей после развода решила кардинально изменить образ. В этом ей помогли пластические хирурги. Все деньги, доставшиеся ей после расставания с мужем, 51-летняя британка Шерон Перкинс потратила на пластические операции.

В ходе первой, стоимостью в 4500 фунтов (более трети миллиона рублей), в грудь британки хирурги закачали более литра силикона. Потом была еще одна операция, потом еще и еще. В результате Шерон стала обладательницей самого большого бюста в Великобритании, а может, и в мире, сообщает The Mirror

По признанию самой Шерон, пластическая хирургия стала для нее чем-то вроде наркотика. Но результатами самой первой операции модель осталась неудовлетворена. Груди ей показались недостаточно объемными.

"Когда я впервые сделала операцию, они были такими большими и опухшими. Но потом опухоль немного спала, и они стали казаться меньше", – вспоминает Шерон.

Сейчас Шерон Перкинс живет неподалеку от болгарской Софии. Ее новый возлюбленный Карл Гамильтон с удовольствием фотографируется в обнимку с бюстом избранницы и говорит, что груди Шерон – его "лучшие друзья".

First day filming with channel 5, had great time. Thanks to all especially to John and Ray producer and director for making me feel relaxed pic.twitter.com/SasYQc0PkR