Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддерживает Россию только тогда, когда ему это выгодно, считают 73% россиян. Таковы данные последнего опроса ВЦИОМа на тему взаимоотношений Москвы и Минска.

Только 17% опрошенных уверены в том, что Лукашенко придерживается пророссийской политики, 54% респондентов уважают выбор белорусов, но отмечают некоторые недостатки их лидера, еще 27% отзываются о нем положительно. Около 12% россиян считают, что Белоруссии нужен другой президент.

Сегодня, 3 апреля, Александр Лукашенко должен встретиться в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным, которого на днях назвал братом. Политики обсудят разногласия между странами, а их накопилось немало.

Напомним, что на большой пресс-конференции в Минске 3 февраля 2017 года Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении договора в экономической сфере. Речь шла о покупке Минском российских углеводородов по "завышенным" ценам. В Кремле отметили, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.

Болезненно Минск отреагировал и на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки договоренностям.

К этому можно добавить приглашение, адресованное представителям НАТО. Лукашенко зачем-то позвал их на российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые намечены на осень 2017 года.

В последнее время политик делает противоречивые заявления о России и ее руководителе, заметили эксперты. За несколько дней до встречи в Петербурге с Путиным белорусский лидер назвал его родным братом, с которым нечего делить. "Может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, как военные люди говорят", – добавил Лукашенко.