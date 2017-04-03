Россияне поймали хитрого Лукашенко на лжи
Только 17% опрошенных уверены в том, что Лукашенко придерживается пророссийской политики, 54% респондентов уважают выбор белорусов, но отмечают некоторые недостатки их лидера, еще 27% отзываются о нем положительно. Около 12% россиян считают, что Белоруссии нужен другой президент.
Сегодня, 3 апреля, Александр Лукашенко должен встретиться в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным, которого на днях назвал братом. Политики обсудят разногласия между странами, а их накопилось немало.
Напомним, что на большой пресс-конференции в Минске 3 февраля 2017 года Лукашенко обвинил Москву в осложнении российско-белорусских отношений, заявив о якобы нарушении договора в экономической сфере. Речь шла о покупке Минском российских углеводородов по "завышенным" ценам. В Кремле отметили, что спорные вопросы, включая коммерческие, нужно решать спокойно, путем деловых переговоров.
Болезненно Минск отреагировал и на планы Москвы ввести пограничный режим в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что Россия приняла решение о пограничной зоне без уведомления и вопреки договоренностям.
Путин и Лукашенко встретятся 3 апреляhttps://t.co/Orbv0YVySr pic.twitter.com/iDrZQx7RIV— ТАСС (@tass_agency) 30 марта 2017 г.
К этому можно добавить приглашение, адресованное представителям НАТО. Лукашенко зачем-то позвал их на российско-белорусские военные учения "Запад-2017", которые намечены на осень 2017 года.
В последнее время политик делает противоречивые заявления о России и ее руководителе, заметили эксперты. За несколько дней до встречи в Петербурге с Путиным белорусский лидер назвал его родным братом, с которым нечего делить. "Может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, как военные люди говорят", – добавил Лукашенко.
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