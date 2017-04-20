Отвергнутая парнем студентка прославилась на весь мир

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В самопрезентации девушка указала несколько причин, которые должны были убедить ее возлюбленного Картера построить с ней отношения. Лиззи перечислила свои положительные характеристики, такие как коммуникабельность, размер груди и хорошее чувство юмора. "Я красиво одеваюсь, я буду классно выглядеть на Дне благодарения, семейных сборах и других мероприятиях", – отметила она.
I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// pic.twitter.com/xHN1bYSdL6— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) 27 марта 2017 г.
Лиззи Фентон отметила, что она финансово независима, не живет с родителями и не будет требовать платить за нее на каждом свидании. Также девушка привела рекомендации "критиков", которые советуют Картеру начать встречаться с ней. "Определенно, это переход на новый уровень. Молодец, старина", – якобы сказала его бывшая девушка.
Тем не менее, Картер не оценил креативный подход Лиззи. "Очень мило. Пожалуйста, не пиши мне больше", – ответил он.
Update: pic.twitter.com/be59MGHMRo— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) 30 марта 2017 г.
Примечательно, что за отношениями Лиззи и Картера следили многие пользователи Twitter, ее пост с презентацией "лайкнули" более 22 тысяч человек. Через некоторое время о ней написали как западные, так и российские СМИ.
Local street rat tries to cook but lobs grilled cheese onto the floor and sets high rise apartment on fire pic.twitter.com/g4d4Zveoes— Lizzy Fenton (@LizzyFenton) 4 октября 2016 г.
Добавим, что презентацию Лиззи Фентон оценили даже разработчики программы для их создания. "Ты забыла одну важную деталь. Ты делаешь чертовски хорошие презентации в Power Point!" – написано в официальном аккаунте Microsoft Office в соцсети Twitter.
@LizzyFenton You've made a pretty solid case. pic.twitter.com/01EsbeNeZq— Microsoft Office (@Office) 31 марта 2017 г.
Добавим, что многие друзья и возлюбленные часто выясняют свои отношения в социальных сетях. В частности, американка Сирена Кабальеро после ссоры с лучшей подругой зарисовала ее в Paint на совместных фотографиях.
y'all ever stop fw someone but like the way YOU looked in the pic... so you gotta... pic.twitter.com/aldIENViPG— Serena (@CaballeroSerena) 20 марта 2017 г.
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