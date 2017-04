Отвергнутая парнем студентка прославилась на весь мир

Американка Лиззи Фентон решила привлечь парня с помощью самопрезентации в Power Point. Она отправила ему несколько слайдов на тему "Почему ты должен со мной встречаться" и продублировала их в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

В самопрезентации девушка указала несколько причин, которые должны были убедить ее возлюбленного Картера построить с ней отношения. Лиззи перечислила свои положительные характеристики, такие как коммуникабельность, размер груди и хорошее чувство юмора. "Я красиво одеваюсь, я буду классно выглядеть на Дне благодарения, семейных сборах и других мероприятиях", – отметила она.

I just emailed this powerpoint to my crush Carter do you think it'll work :// pic.twitter.com/xHN1bYSdL6 — Lizzy Fenton (@LizzyFenton) 27 марта 2017 г.

Лиззи Фентон отметила, что она финансово независима, не живет с родителями и не будет требовать платить за нее на каждом свидании. Также девушка привела рекомендации "критиков", которые советуют Картеру начать встречаться с ней. "Определенно, это переход на новый уровень. Молодец, старина", – якобы сказала его бывшая девушка.

Тем не менее, Картер не оценил креативный подход Лиззи. "Очень мило. Пожалуйста, не пиши мне больше", – ответил он.

Примечательно, что за отношениями Лиззи и Картера следили многие пользователи Twitter, ее пост с презентацией "лайкнули" более 22 тысяч человек. Через некоторое время о ней написали как западные, так и российские СМИ.

Local street rat tries to cook but lobs grilled cheese onto the floor and sets high rise apartment on fire pic.twitter.com/g4d4Zveoes — Lizzy Fenton (@LizzyFenton) 4 октября 2016 г.

Добавим, что презентацию Лиззи Фентон оценили даже разработчики программы для их создания. "Ты забыла одну важную деталь. Ты делаешь чертовски хорошие презентации в Power Point!" – написано в официальном аккаунте Microsoft Office в соцсети Twitter.

Добавим, что многие друзья и возлюбленные часто выясняют свои отношения в социальных сетях. В частности, американка Сирена Кабальеро после ссоры с лучшей подругой зарисовала ее в Paint на совместных фотографиях.