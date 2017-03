Школьник нашел самолет времен Второй мировой с останками пилота

Датчане обнаружили немецкий истребитель в поле на своей ферме с помощью металлоискателя, сообщает CNN. "Мы искали старые тарелки или что-нибудь в этом роде, чтобы Даниэль мог показать их в школе", – рассказал отец мальчика.

Одолжив у соседа экскаватор, Клаус выкопал яму глубиной восемь метров. Сначала они увидели металлические обломки, а затем – кости. "Как будто заглянули в книгу из прошлого", – заявил Кристиансен.

Дед Даниэля рассказывал, что во время Второй мировой войны на территории фермы рухнул самолет, а позже немецкие оккупанты забрали его обломки. "Я думал, что это лишь хорошая история", – отметил Клаус.

Директор регионального исторического музея заверил, что эксперты установят личность пилота по обнаруженным документам. Предположительно, в 1944 году он возвращался на истребителе Messerschmitt с тренировочной базы в Ольборге. Среди вещей летчика нашли несколько монет, шапку и три неиспользованных презерватива.

