Скандал на "Минуте славы" Страсти вокруг Шурыгиной Дом-2 Особое мнение Здоровье

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Общество

Школьник нашел самолет времен Второй мировой с останками пилота

Фото: GLOBAL LOOK press/Keith Levit
Школьник Даниэль Кристиансен вместе с отцом Клаусом нашел в земле обломки немецкого самолета времен Второй мировой войны. В кабине находились останки пилота.
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Датчане обнаружили немецкий истребитель в поле на своей ферме с помощью металлоискателя, сообщает CNN. "Мы искали старые тарелки или что-нибудь в этом роде, чтобы Даниэль мог показать их в школе", – рассказал отец мальчика.

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Одолжив у соседа экскаватор, Клаус выкопал яму глубиной восемь метров. Сначала они увидели металлические обломки, а затем – кости. "Как будто заглянули в книгу из прошлого", – заявил Кристиансен.

Дед Даниэля рассказывал, что во время Второй мировой войны на территории фермы рухнул самолет, а позже немецкие оккупанты забрали его обломки. "Я думал, что это лишь хорошая история", – отметил Клаус.

Директор регионального исторического музея заверил, что эксперты установят личность пилота по обнаруженным документам. Предположительно, в 1944 году он возвращался на истребителе Messerschmitt с тренировочной базы в Ольборге. Среди вещей летчика нашли несколько монет, шапку и три неиспользованных презерватива.

Напомним, что в январе в болоте у деревни Новое Веретье в Шимкинском районе Новгородской области обнаружили место падения штурмовика Ил-2. Основная часть фюзеляжа, вероятно, была сдана на металлолом, однако уцелели бронелист самолета, фрагменты черепа пилота и его личные вещи.

Автор: Константин Улюкаев9 марта 2017, 09:04

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