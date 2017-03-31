Полицейские спасли стаю утят
За помощью к правоохранителям обратилась стюардесса Сьюзен Карнс. Женщина услышала жалобный писк из ливневой канализации возле автостоянки. Оказалось, что в спасении нуждались маленькие утята, попавшие в западню. Прибывшие полицейские сняли решетку и вытащили оттуда пернатых малышей. Затем утят выпустили в пруд, передает ABC News.
Watch as an adorable family of ducklings is rescued by a Tampa police officer from a storm drain in Florida. https://t.co/DLUG0fPp4h pic.twitter.com/EgDSVn6ld3— ABC News (@ABC) 31 марта 2017 г.
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