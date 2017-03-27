Почему Вороненков и Максакова не спали перед трагедией
По словам Пономарева, Максакова и Вороненков до пяти часов утра пытались переправить одно из своих транспортных средств из Белоруссии на Украину. Однако с этим возникли определенные трудности. Дело в том, что на украинской границе заявили, что по законам страны въехать на ее территорию на автомобиле может только его владелец.
Украинские пограничники поставили условие: или Вороненков сам лично на своем транспортном средстве пересекает границу Украины, или его автомобиль не будет допущен на территорию страны. Пономарев отметил, что экс-депутат Госдумы боялся сесть за руль и выехать с территории Украины даже в сторону Белоруссии, поскольку якобы опасался преследований со стороны российских спецслужб. Решение проблемы предложил Геращенко: по его совету Вороненков выехал с украинской территории, развернулся на нейтральной полосе между КПП двух государств, а затем вернулся обратно.
Из-за того, что транспортировка автомобиля заняла всю ночь, на следующий день Вороненков отправился на встречу к Пономареву без супруги. Во время встречи два беглых депутата хотели обсудить запрос России в Интерпол, что грозило Вороненкову международным розыском.
По словам Пономарева, экс-депутат якобы собирался в ближайшее время встретиться с кем-то из сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). "Возможно, они сказали ему что-то о том, как решить проблему с продажей квартир в Москве", – предположил Пономарев в интервью для РБК.
Кроме того, Вороненков, по словам Пономарева, вынашивал план по созданию некоммерческого Центра украино-российских исследований, за две недели до своего убийства сообщив о соответствующих намерениях в администрацию президента Украины. "Он разговаривал с людьми в администрации президента и на этой неделе они должны были ему сделать какие-то контрпредложения по теме ЦУРР", – сказал Пономарев, при этом подчеркнув, что украинский бизнес охотно вложил бы средства в эту структуру.
Вороненков похоронен в Киеве https://t.co/ZclCnpC6zV pic.twitter.com/9LOdJXVcpk— RT на русском (@RT_russian) 25 марта 2017 г.
Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Киллер выстрелил в экс-депутата несколько раз – раны оказались смертельными. Вороненков умер мгновенно. Он был похоронен в субботу, 25 марта, на Зверинецком кладбище в украинской столице.
Пострадавшей спортсменке наложили десять швов
Популярная телеведущая раскрыла тайны скандальной передачи
Наиболее отчетливо жители столицы смогут увидеть небесное тело 13 апреля
Супружеская жизнь пары давно трещала по швам