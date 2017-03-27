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Общество

Люди Порошенко подозрительно быстро приехали к трупу Вороненкова

Фото: GLOBAL LOOK press/Serg Glovny
Удивительно, что на месте убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова первыми оказались люди президента Украины Петра Порошенко – журналисты принадлежащего ему "5 канала". Как выяснилось, они проезжали мимо отеля "Премьер-Палац" аккурат во время стрельбы.

Продолжение: Как Киев "закапывает" резонансные убийства
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Сотрудники СМИ сообщили о преступлении в центре Киева, еще не зная, кто убит, передает украинское издание "Голос Правды". Они рассказали, что услышали выстрелы, когда ехали со съемок в другой части столицы.

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Денис Николаевич Вороненков

Денис Николаевич Вороненков экс-депутат Госдумы

"Их было несколько, приблизительно пять. Вышли из машины, увидели сразу, что на тротуаре лежат трое мужчин. Один весь в крови, один – в сознании, третий – без сознания", – сообщил журналист.

Через некоторое время после перестрелки охранника Вороненкова с киллером на место происшествия прибыли стражи порядка. "Довольно быстро приехали две скорые, медики констатировали смерть мужчины, его тело и сейчас на тротуаре. Другого мужчину без сознания забрали в больницу", – рассказал тогда сотрудник телеканала.

Между тем появились новые сведения об убийце Дениса Вороненкова. Экс-боец украинской Нацгвардии Павел Паршов был членом нескольких неонацистских добровольческих батальонов. При этом командир одного из них, подразделения "Донбасс", заявил, что непосредственно в боях против самопровозглашенных ДНР и ЛНР мужчина не участвовал.

"Киллер наш, он ни разу не был на боевых, кто ему дал УБД, давайте спросим у Нацгвардии, я его на УБД не подавал", – заявил он. Напомним, ранее в Сети появились фотографии Павла Паршова в камуфляже, сделанные в зоне боевых действий на территории Донбасса.

Добавим, что отец киллера, Александр Паршов, прежде служил в личной охране бизнесмена Игоря Коломойского. Он не видел сына уже шесть лет. "Отец его неоднократно в своей компании говорил о том, что вот такая сложилась судьба, его сын – националист, что у него есть определенные склонности к нацизму. В частности, говорил о том, что у него на плече есть татуировка в виде свастики", – цитируют "Вести" знакомого с ситуацией Александра Талипова.

Напомним, Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева на выходе из отеля "Премьер-Палац". Киллер выстрелил в него несколько раз, экс-депутат скончался на месте. Раненый охранник политика сделал несколько выстрелов вслед убегающему преступнику. Павла Паршова госпитализировали, но позднее он умер в больнице на операционном столе.

Автор: Константин Улюкаев27 марта 2017, 11:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Денис Вороненков

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