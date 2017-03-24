Семья отказалась хоронить Вороненкова в России

Убитого 23 марта на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова похоронят в Киеве. Об этом сообщил бывший парламентарий Илья Пономарев.

Родственники бывшего депутата не пожелали хоронить его в России, заявил Илья Пономарев. "Близкие погибшего уже приняли решение, что похороны Дениса Вороненкова пройдут в Киеве", – цитирует экс-парламентария "Коммерсантъ".

Напомним, что Вороненков был убит 23 марта в центре Киева, когда направлялся на встречу с Пономаревым. Киллер выстрелил в него несколько раз – травмы оказались смертельными.

Преступник был тяжело ранен охранником Вороненкова и скончался на операционном столе, когда врачи делали ему трепанацию черепа. Среди его вещей нашли удостоверение, выданное Национальной гвардией Украины и документы, подтверждающие гражданство этой страны.

Мужчина 1988 года рождения находился в розыске по статьям Уголовного кодекса Украины "Фиктивное предпринимательство" и "Легализация доходов, полученных преступным путем". Его имя и фамилия пока не сообщаются. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Как писали Dni.Ru, в Сети появилась реконструкция версии убийства Вороненкова. На кадрах видно, как два неизвестных идут по тротуару мимо здания, заворачивая за угол. В это время находящийся в отдалении киллер стреляет в спину Вороненкову и его охраннику. Экс-депутат падает, а телохранитель успевает открыть огонь по злоумышленнику.