НАТО назвало КВН оружием Путина

Юмористическая передача "Клуб веселых и находчивых" (КВН) – секретное оружие Путина. К такому выводу пришли аналитики НАТО.

Серьезное исследование провели в Центре стратегических коммуникаций НАТО Stratcom. Эксперты объявили российскую юмористическую передачу КВН "инструментом политической стратегической коммуникации".

"КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", – говорится в докладе Альянса.

Авторы исследования всерьез утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.

Заказало исследование Министерство обороны Латвии, а основано оно почему-то на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу..." - #КВН раскрыли, переживаю за "Спокойной ночи, малыши"�� pic.twitter.com/RKhwaIJksY — Александр Бречалов (@brechalov) 15 марта 2017 г.

Капитан команды КВН "Парапапарам" Иван Абрамов быстро отреагировал на эту новость и в беседе с корреспондентом RT прокомментировал исследование НАТО. Абрамов не согласен с тем, что КВН процветает якобы из-за особых отношений с Кремлем. "Он процветает из-за особых отношений молодежи с таким понятием, как юмор, и из-за фигуры Александра Васильевича Маслякова, который это все поддерживает", – уверен КВНщик и в духе передачи выразил надежду на то, что во всем мире победят дружба и здравый смысл.

Ведущий КВН Александр Масляков отказался комментировать исследование НАТО, но ответил на вопрос Life.ru с юмором: "Ну наконец-то НАТО обратило внимание! Что же я буду бред комментировать?"





Официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже не без иронии откликнулась на признание российской передачи инструментом политической стратегической коммуникации. "Не удивлюсь, если в глубинах этой аналитики Галустян и Ревва названы информационно-стратегическими подрывниками", – написала дипломат на своей странице в социальной сети.