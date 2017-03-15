Гусман ждет атаку НАТО на детский "Голос"

Постоянный член жюри КВН Юлий Гусман высказался по поводу исследования НАТО, в котором российскую юмористическую передачу назвали секретным оружием Кремля. Режиссер пошутил, что программа задумывалась именно как "инструмент политической стратегической коммуникации".

"Так все и задумывалось 56 лет тому назад – замечательные люди придумали КВН именно как оружие против НАТО и столько времени его оттачивали, и сейчас, слава богу, отточили", – цитирует РИА ФАН Гусмана.

Режиссер отметил, что скоро НАТО будет обвинять и детский "Голос". "Что, мол, они специально поют детскими голосами", – пошутил член жюри КВН.

Позже уже серьезно Юлий Гусман добавил: "Хотя сам я семь лет играл в КВН как капитан, а с 1986 года сижу в жюри, честно говоря, ничего "военно-гибридного" в этой игре я не заметил".

Также с юмором к исследованию отнесся игрок команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков. "Это через край, мне кажется. Понимаю, когда был комсомол, который ковал кадры для коммунистической партии. Сейчас говорить о том, что КВН – идеологический инструмент, – это полный бред", – цитирует РИА Новости Рожкова.

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу..." - #КВН раскрыли, переживаю за "Спокойной ночи, малыши"�� pic.twitter.com/RKhwaIJksY — Александр Бречалов (@brechalov) 15 марта 2017 г.

Капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев назвал доклад абсурдом. "Я думаю, этот вброс рассчитан не на русскоязычную аудиторию, которая понимает, что такое "КВН", а на западную, которая может это воспринять всерьез", – считает квнщик.

По мнению капитана "Сборной РУДН", исследование является простой спекуляцией. "Видите, уже дошло до того, что шутки начали переводить. Раньше переводили какие-то серьезные обращения пресс-секретарей, заявления послов, а сегодня добрались до юмористов. Это говорит о том, что уже закончились аргументы. И эти аргументы не возбуждают аудиторию западных СМИ", - приводит Pravda.ru слова Тарбаева.

"Посмотри на Обаму и посмотри на Путина": номер "Парапапарам", из-за которого НАТО объявил КВН «инструментом коммуникации» Кремля pic.twitter.com/qXWpK8ArMp — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 15 марта 2017 г.

Напомним, в Центре стратегических коммуникаций НАТО Stratcom провели исследование и пришли к выводу, что юмористическая передача КВН является "инструментом политической стратегической коммуникации". Аналитики всерьез утверждают, что благодаря "КВН-машине" у Кремля якобы есть доступ к специфической стратегической аудитории, готовой служить режиму.

Заказало исследование Министерство обороны Латвии. Основан доклад на анализе выступлений команды из Москвы "Парапапарам", представляющей МГИМО, на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.