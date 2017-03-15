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"Расстрелянный" Трамп ответил на провокацию рэпера

Дональд Трамп. Фото: ndrew Harrer-Pool/Getty Images
Президент США Дональд Трамп недоволен клипом рэпера Снупп Дога. В новом творении популярного исполнителя человека, похожего на президента США, расстреливают из игрушечного пистолета.
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"Можете себе представить, какой шум бы поднялся, если бы Снуп Догг, потеряв карьеру и все остальное, направил бы пистолет и выстрелил в президента Обаму? Тюремный срок!" – написал Трамп в Twitter.

В клипе музыканта клоун, именем (Рональд Кламп) и внешностью напоминающий Трампа, заявляет о своем желании депортировать из страны всех "доггов". В ответ на это Снуп Догг направляет на него пистолет и спускает курок. Из оружия вылетает флажок с надписью Bang, которая символизирует звук выстрела.

Действие клипа происходит в воображаемой стране клоунов. Помимо символического убийства двойника Трмпа, его еще бьют по голове.

Снуп Догг – американский рэпер, продюсер и актер, который с 1992 года выпустил 21 альбом и продал 35 миллионов дисков по всему миру. Позиционирует себя в образе гангстера, растамана и сутенера.

Некоторое время назад исполнитель признался, что не упустил момент и выкурил в уборной Белого дома марихуану во время посещения церемонии вручения наград имени Кеннеди в 2013 году.

В конце 2016 года Снуп Догг, как и многие другие знаменитости, заявил о своем желании переехать в Канаду после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Музыкант назвал 9 ноября 2016-го худшим днем в истории Америки после теракта 11 сентября 2001 года.

Автор: Александр Комаров15 марта 2017, 17:08
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