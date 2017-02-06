Названы причины позднего материнства в России

По данным опросов, 53% россиян убеждены, что рождение детей ухудшает материальное положение, а 44% граждан не согласны с этим. Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров рассказал о причинах, из-за которых современные жители России все чаще откладывают рождение малышей.

По словам Федорова, общественное мнение сейчас склоняется в сторону более позднего появления детей на свет. Молодых людей все больше заботит возможность сделать карьеру и стать независимыми. По их мнению, рождение детей понижает их материальный статус, пишет газета "Известия".

"До рождения детей люди хотят встать на ноги, сделать карьеру, не зависеть от родителей. С другой стороны, мужчины и женщины хотят пожить для себя и не готовы вступать в серьезные отношения", – отметил руководитель ВЦИОМа.

Опросы показали, что сегодняшнее российское общество уже иначе смотрит на рождение детей и свой материальный статус. Федоров полагает, что в современной России по-прежнему сохраняется модель семьи с двумя детьми – по результатам опросов, такой вариант поддерживают более половины россиян. Троих детей в семье предпочитают существенно меньшее число соотечественников. Для 10% идеальной является семья с одним ребенком.

По данным статистики, в январе–ноябре 2016 года в 44 субъектах России число умерших граждан превысило число родившихся. В девяти субъектах страны – в полтора раза, сообщает Росстат.



В числе причин, повлиявших на стабилизацию ситуации в деторождении относительно 90-х годов прошлого столетия, Федоров называет появившуюся возможность в 2000-х годах молодым семьям брать ипотеку и заводить детей автономно от родительского жилья, где пришлось бы ютиться всем вместе. Параллельно с этим, по мнению главы ВЦИОМа, оказала свое положительное воздействие программа материнского капитала.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект, изменяющий список документов на получение средств материнского капитала на улучшение жилищных условий для имеющих детей семей. Изменения должны пресечь злоупотребления в этой области.

Напомним, материнский капитал выплачивается в России с 2007 года. Правом на его получение обладают семьи при рождении или усыновлении второго или последующего ребенка. На данный момент размер материнского капитала составляет 453 тысячи рублей.