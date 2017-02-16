На Украине завели дело против майора Прилепина

В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения.

Служба безопасности Украины ведет досудебное расследование в отношении Прилепина сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "участие в деятельности террористической организации" и "финансирование терроризма". Об этом сообщила пресс-секретарь украинской спецслужбы Елена Гитлянская.

На этой неделе Захар Прилепин отправился в самопровозглашенную ДНР защищать права проживающих там людей. Он занял пост заместителя командира одного из батальонов ополченцев. Глава республики Александр Захарченко присвоил писателю звание майора и лично вручил ему погоны.

По словам Захара Прилепина, на Донбассе он ощущает себя не писателем, а военным. Тем не менее, по убеждениям он пацифист и свою роль определяет, как миротворческую. Хотя, если придется стрелять (а Захар уверен, что придется), сомнений у него не возникнет.

Поступок литератора вызвал массовые обсуждения в кругах интеллигенции. Иван Охлобыстин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что очень уважает поступок Прилепина. "Захар – человек слова и дела", - сказал актер. А поэтесса Вера Полозкова шокировала поклонников своими комментариями в Facebook. Она написала, что уже открыла шампанское в честь "отстреленной башки" писателя Захара Прилепина.

Виртуальное "выступление" поэтессы вызвало не менее широкое обсуждение, чем поступок самого Прилепина. Попытки подписчиков образумить Веру не привели ни к чему хорошему. Всем желающим вступить с ней в конструктивный диалог Полозкова отвечала не менее резко.

Захар Прилепин тоже не обошел вниманием скандальный пост коллеги по цеху. "Она женщина, ей жить, детей растить, надо беречь свою психику, нельзя так себя распускать", – заявил писатель.

Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.