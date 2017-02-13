Охлобыстин уходит на фронт

Российский киноактер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин заявил о своем желании присоединиться к ополчению самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам Охлобыстина, он не обладает никакими специальными навыками и умениями, поэтому готов вступить в ряды ополчения в качестве рядового солдата. В то же время актер напомнил, что продолжает оставаться священником Русской православной церкви, что запрещает ему носить любое оружие.

Вместе с тем он добавил, что в случае призыва готов идти сражаться в Донбасс, и в его намерениях можно не сомневаться. "Это же правое дело, как борьба с фашизмом. Но мне кажется, что эффективнее я здесь", – заявил Охлобыстин, комментируя решение известного российского писателя Захара Прилепина влиться в ряды вооруженных сил ДНР. "Захар порядочный человек. Его слова никогда не расходятся с делом. Это достойно всяческого уважения", – отметил актер.

Новость о том, что Прилепин создал собственный батальон в Донбассе появилась в понедельник, 13 февраля. "Да, это правда, я – замкомандира батальона", – сказал он в комментарии для РИА Новости. Как сообщается, подразделение собрано в основном из местных жителей. Главной целью батальона, по словам самого Прилепина, является вся Украина и "русский украинский город Киев".



