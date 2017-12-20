Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм

Скандал с бывшей женой Джигарханяна Новости "Дома-2" Олимпиада-2018 Тесты и опросы Подарки на Новый год

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Среда 20 декабря
Лента новостей
12:06
Шепелев опустился до "Дома-2"
12:04
"Москва-Сити" стала новой точкой притяжения на карте столицы
11:35
SOS-терапия: худеем к Новому году
11:33
Лучшие новогодние елки для детей
10:46
Школьников пустили на базу "Стрижей"
10:44
Сок приводит к ужасной болезни у детей
10:23
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
09:52
В Москве со стрельбой украли из машины 4,3 млн рублей
09:38
Забитая мужем-садистом шесть часов звала на помощь
09:32
Раскрыта причина необъяснимого бесплодия
09:32
В Москве автомобиль протащил 30 метров сбитого на зебре ребенка
09:18
На востоке Москвы мужчине переломали ребра
09:02
Травля подорвала здоровье выступившего в бундестаге школьника
09:01
Трясущегося Трампа заподозрили в наркомании
08:43
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
08:29
Антироссийкая резолюция ООН возмутила Крым
08:19
Отрубивший жене руки ревнивец в детстве убивал кошек
08:05
Обезглавленную москвичку выкинули из окна на тротуар
21:57
Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
21:41
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
21:30
В московском метро случился сбой
21:06
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
20:47
Калашникова пробивается к прооперированному Звереву
20:36
Страшная кадры сварившихся заживо животных попали в Сеть
20:21
Звезда "Дома-2" отбивает Пригожина у Валерии
20:12
Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
20:01
Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
19:42
В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко
19:31
Названа стоимость поездки в московском общественном транспорте в 2018 году
19:26
Что Вы не знаете о "Титанике"
19:15
Фадеев и Лепс заставили плакать шокированную Савичеву
19:05
Лучшие книги для здоровья
18:57
В Подмосковье собаки съели пенсионерку
18:38
Порошенко внаглую слил интимное письмо Саакашвили
18:25
Родившей Курниковой отказали в сексе
17:54
Андрей Мягков неожиданно оценил отказ Первого от "Иронии судьбы"
17:52
За информацию о преступнике будут платить
17:26
Трамп открывает войну
17:26
Придумано универсальное средство от насильников
17:25
Популярный сервис Павла Дурова заблокировали
17:20
"Кортрос" заканчивает год в плюсе
17:20
Три варианта праздничного макияжа
16:57
Apple уличили в замедлении работы старых iPhone
16:55
Ле Менюир: улыбка французских Альп
16:12
Чем Первый канал заменил новогоднюю "Иронию судьбы"
16:04
Догилева откровенно рассказала о романе со Стояновым
15:59
К чему снится праздник
15:57
Зарубина объявила о пропаже дочери от Малинина
15:49
Путин выступил с первой предвыборной речью
15:38
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
15:19
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
14:48
Юго-восток Москвы обеспечили "народными гаражами"
14:44
Первый канал отказался от "Иронии судьбы" на Новый год
14:37
В чем встречать год Собаки
14:26
В Петербурге у безработной из Land Cruiser украли сумку
14:17
Жена заявила о больной раком дочери Захарченко
14:04
70-летняя ведущая вышла в свет с молодым кавалером
14:03
Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
14:00
Эрдоган может поплатиться за шашни с Путиным
14:00
Между Москвой и Петербургом пропала фура с шоколадом
13:52
При пожаре в сауне пострадали постояльцы дома престарелых
13:47
ЦБ приходится отвечать за ситуацию с "Югрой"
13:40
Нежное фото Арбениной и Лазарева
13:35
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
13:32
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
13:15
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
13:08
На заводе под Вологдой разбился рабочий
12:58
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
12:56
Мария Порошина после родов показала фигуру
12:49
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев
12:45
Под Москвой восьмилетнего ребенка убило током
12:43
Как ухаживать за проблемной кожей
12:36
Список пострадавших при крушении Ан-2 в Нарьян-Маре
12:24
Украинцы подписали Порошенко "смертный приговор"
12:23
Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
12:22
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
12:19
Печальная участь Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской
12:17
Биткоину предрекли неизбежную смерть
12:12
"Эмигрантов" покажут в Центральном доме актера
12:08
В Нарьян-Маре упал самолет
11:56
Агрессор Трамп протянул руку России
11:50
По каким признакам определить секс-гиганта
11:44
iPhone X потерпел поражение в России
11:36
Больной раком ведущий Беляев не может ходить
11:27
Гражданина Норвегии арестовали в Москве за шпионаж
11:20
Отказавшиеся от денег родственники прячут покойную Политову из "Дома-2"
11:00
Признак скорой смерти нашли в ногах
10:58
Москвичи утонули в снегу
10:45
Россиянину грозит 15 лет тюрьмы за жестокое убийство супруги
10:45
Новые подробности тайной беременности Анны Курниковой
10:30
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
10:25
Названа причина развития инфаркта
10:04
Porsche Panamera: автомобиль или самолет?
10:03
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
10:03
Секс новозеландцев на овце попал на видео
09:51
В Москве квартиру безработного обчистили на четыре миллиона
09:42
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
09:40
Ученые открыли секрет бессмертия
09:39
В Новокузнецке улицу залило холодной водой
09:31
В Подмосковье задержали банду серийных грабителей
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым
"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"
Жестокое избиение Распутиной напугало Киркорова
Адвокат: Виталина колола мужу сильнодействующие препараты
Виторган заступился за "доступную деваху" Собчак
Плачущая Бузова закатила сцену ревности коварному ухажеру
Общество

Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Госдума в ходе пленарного заседания в среду, 20 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении максимального срока наказания за телефонный терроризм. Авторами документа выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы комитетов по госстроительству и по безопасности Павел Крашенинников и Василий Пискарев.
прочитано 103 раза

Поправки вносятся в статью 207 Уголовного кодекса России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). В соответствии с ними, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, терактах или иных действиях, которые создают опасность гибели людей, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

ПО ТЕМЕ

Телефонных террористов будут сажать на 10 лет

Вербовщиков террористов ждут пожизненные сроки

 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Речь идет о "минировании" объектов социальной инфраструктуры. К ним относятся организации здравоохранения и образования, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, транспортные объекты, структуры финансово-кредитной сферы и ряд других.

В отдельный состав статьи 207 выделяются ложные звонки, направленные на дестабилизацию органов власти. В таких случаях законопроект определяет наказание для злоумышленников от шести до восьми лет лишения свободы.

В случае, если лжесообщение об угрозе теракта привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, преступнику грозит от восьми до 10 лет лишения свободы. В действующей редакции Уголовного кодекса максимальное наказание по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет.

Эвакуация ТРЦ "Галерея". Фото: GLOBAL LOOK press

Волна ложных минирований началась в России 11 сентября. За два месяца в почти 200 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, причем около 250 тысяч – только в столице. Во всех случая сообщения о готовящихся терактах не подтвердились.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Напомним, неделей ранее нижняя палата приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористических организаций. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненного заключения за склонение к терроризму или вербовку в ряды экстремистских организаций.

Автор: Иван Поляков20 декабря 2017, 11:54

комментарии

Политика

В Киеве сделали заявление об импичменте Порошенко
Путин выступил с первой предвыборной речью
Возбужденная Украина сдастся России за три минуты
У севшей в лужу Собчак большие проблемы

Шоу-бизнес

Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
Бывший муж уступил отравившейся Дане Борисовой
Галкин не сразу смог "пожениться" с Меньшовой
Новорожденный сын Малахова попал в ЧП

Проишествия

Учительницу отправили в тюрьму за секс с учеником
Мужчина порвал толстую кишку во время утех
Гламурная модель сядет на пять лет за откушенное ухо
Звезду "Физрука" обвинили в пьяном вождении

Lifestyle

Талызина вынесла вердикт "Иронии судьбы"
Что Вы не знаете о "Титанике"
Лучшие книги для здоровья
Гафту провели вскрытие
Политика

У севшей в лужу Собчак большие проблемы

Президентская кампания светской львицы под угрозой
Шоу-бизнес

Сергея Зверева срочно прооперировали после свадьбы

Стилиста экстренно госпитализировали
Шоу-бизнес

"Парализованная" Бузова ужаснула ногами на "Доме-2"

Пользователи Сети раскритиковали поющую ведущую
Шоу-бизнес

Кравец кричит из-за чудовищного гей-скандала с Малаховым

Певица и актриса высказалась о сексуальной ориентации ведущего

Гороскоп

Астрологический прогноз с 18 по 24 декабря 2017 года
Преснякову и Красновой предсказали скорый конец
Совет на выходные
Борисова потеряла ребенка после наркоманского срыва

Фоторепортажи

Нежное фото Арбениной и Лазарева
Мария Порошина после родов показала фигуру
Красивая история любви Курниковой и Иглесиаса
Замужняя Мамун вскружила голову ярким танцем

Спорт

Предателю Родченкову придумали оскорбительное прозвище
Перед ЧМ-2018 Мутко устроил охоту на кошек и собак
Фигуристка Медведева отказалась от чемпионата России
Запад продолжил унижать российских паралимпийцев

Регионы

Безумные регионы: суд приостановил деятельность "Удмуртии"
Шестиклассник пожаловался на мать в полицию за шлепок лопаткой
Жертва мужа-садиста боялась обращаться к врачам после побоев
Крушение пассажирского самолета в Нарьян-Маре попало на видео
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru