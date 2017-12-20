Госдума ужесточила наказание за телефонный терроризм

Госдума в ходе пленарного заседания в среду, 20 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об увеличении максимального срока наказания за телефонный терроризм. Авторами документа выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин, главы комитетов по госстроительству и по безопасности Павел Крашенинников и Василий Пискарев.



Поправки вносятся в статью 207 Уголовного кодекса России ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). В соответствии с ними, заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, терактах или иных действиях, которые создают опасность гибели людей, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Речь идет о "минировании" объектов социальной инфраструктуры. К ним относятся организации здравоохранения и образования, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, транспортные объекты, структуры финансово-кредитной сферы и ряд других.

В отдельный состав статьи 207 выделяются ложные звонки, направленные на дестабилизацию органов власти. В таких случаях законопроект определяет наказание для злоумышленников от шести до восьми лет лишения свободы.

В случае, если лжесообщение об угрозе теракта привело к смерти человека или иным тяжким последствиям, преступнику грозит от восьми до 10 лет лишения свободы. В действующей редакции Уголовного кодекса максимальное наказание по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет.





Волна ложных минирований началась в России 11 сентября. За два месяца в почти 200 городах страны были эвакуированы более 2,3 миллиона человек, причем около 250 тысяч – только в столице. Во всех случая сообщения о готовящихся терактах не подтвердились.

По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 – в Московской области.. По оценке спецслужб, только в столице ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

Напомним, неделей ранее нижняя палата приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористических организаций. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненного заключения за склонение к терроризму или вербовку в ряды экстремистских организаций.

