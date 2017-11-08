Ведущую раскритиковали за слишком тесное платье

В Сети разгорелся настоящий скандал из-за ведущей американского телеканала Channel 8 Деметрии Обилор. Одну из зрительниц возмутило то, что девушка появилась на экране в платье, которое ей явно не по размеру.

Свои мысли по поводу платья Деметрии женщина по имени Джен Шедд озвучила на просторах Сети. По мнению телезрительницы, ведущая носит 16-18-й размер одежды (что соответствует международному XL), однако для программы она выбрала наряд шестого размера (международный S).

Jan is big mad. Don’t be like Jan. pic.twitter.com/ytAKJHMXBy — Mother of Draggings (@fabfreshandfly) 3 ноября 2017 г.

Джен уверена, что в таком маленьком платье Деметрия выглядит глупо. "Я больше не собираюсь смотреть Channel 8", – добавила зрительница, отметив, что руководство телеканала "совсем потеряло чутье".

Публикация от Demetria Obilor (@demetriaobilor) Окт 27 2017 в 7:09 PDT

Между тем пост вызвал гнев у большинства пользователей соцсетей. Многие из них встали на защиту Деметрии и раскритиковали Джен, обвинив в дискриминации женщин с пышными формами, передает News.com.au.

Публикация от Demetria Obilor (@demetriaobilor) Сен 28 2017 в 4:19 PDT

Некоторые комментаторы также предположили, что зрительница просто сумасшедшая и посоветовали обратиться к врачу. Один из пользователей едко заметил, что муж Джен наверняка изменяет ей с девушкой, которая выглядит так же, как Деметрия.

Публикация от Demetria Obilor (@demetriaobilor) Сен 7 2017 в 7:44 PDT

В итоге из-за массового прессинга автор скандального поста была вынуждена удалить его. Однако шумиха вокруг платья Деметрии не утихает до сих пор. Телеведущая также не осталась в стороне от скандала, в центре которого она невольно оказалась.

Публикация от Demetria Obilor (@demetriaobilor) Ноя 1 2017 в 9:52 PDT

"Мои формы и то, как я выгляжу, на телевидении является проблемой", – заявила Деметрия в Instagram. Она поблагодарила тех подписчиков, которые любят и поддерживают ее.

Публикация от Demetria Obilor (@demetriaobilor) Июл 17 2017 в 8:09 PDT

Отметим, что Деметрия действительно является обладательницей весьма пышных форм. При этом ведущая явно гордится своим телом, стремясь подчеркнуть его сексуальными, обтягивающими нарядами.