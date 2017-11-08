Ведущую раскритиковали за слишком тесное платье
Свои мысли по поводу платья Деметрии женщина по имени Джен Шедд озвучила на просторах Сети. По мнению телезрительницы, ведущая носит 16-18-й размер одежды (что соответствует международному XL), однако для программы она выбрала наряд шестого размера (международный S).
Jan is big mad. Don’t be like Jan. pic.twitter.com/ytAKJHMXBy— Mother of Draggings (@fabfreshandfly) 3 ноября 2017 г.
Джен уверена, что в таком маленьком платье Деметрия выглядит глупо. "Я больше не собираюсь смотреть Channel 8", – добавила зрительница, отметив, что руководство телеканала "совсем потеряло чутье".
Между тем пост вызвал гнев у большинства пользователей соцсетей. Многие из них встали на защиту Деметрии и раскритиковали Джен, обвинив в дискриминации женщин с пышными формами, передает News.com.au.
Некоторые комментаторы также предположили, что зрительница просто сумасшедшая и посоветовали обратиться к врачу. Один из пользователей едко заметил, что муж Джен наверняка изменяет ей с девушкой, которая выглядит так же, как Деметрия.
В итоге из-за массового прессинга автор скандального поста была вынуждена удалить его. Однако шумиха вокруг платья Деметрии не утихает до сих пор. Телеведущая также не осталась в стороне от скандала, в центре которого она невольно оказалась.
"Мои формы и то, как я выгляжу, на телевидении является проблемой", – заявила Деметрия в Instagram. Она поблагодарила тех подписчиков, которые любят и поддерживают ее.
Отметим, что Деметрия действительно является обладательницей весьма пышных форм. При этом ведущая явно гордится своим телом, стремясь подчеркнуть его сексуальными, обтягивающими нарядами.
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