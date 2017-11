Ведущую раскритиковали за слишком тесное платье

Свои мысли по поводу платья Деметрии женщина по имени Джен Шедд озвучила на просторах Сети. По мнению телезрительницы, ведущая носит 16-18-й размер одежды (что соответствует международному XL), однако для программы она выбрала наряд шестого размера (международный S).

Jan is big mad. Don’t be like Jan. pic.twitter.com/ytAKJHMXBy